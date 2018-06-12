Глава ГМИИ Антонова рассказала, какие возможности музей дает пенсионерам

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова рассказала о новых возможностях для пенсионеров в музеях.

Торжественная церемония вручения государственных премий за достижения в гуманитарных и научных областях прошла в День России в Кремле. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные премии за 2017 года в гуманитарной области, в области литературы и искусств, а также в области науки и технологий. В числе награжденных была Ирина Антонова. Зал приветствовал ее стоя.

Взяв ответное слово, Антонова рассказала о программе музея для людей третьего возраста.

"Одна из последних новинок, мы организовали такую группу приходящих в музей наших слушателей, посетителей, которых мы назвали третьим возрастом. Мы не говорим, что это пенсионеры, это такое изящное название", — сказала она.

По ее словам, в районе 70-80 лет люди могут чувствовать себя некомфортно в среде очень молодых людей, которые ходят в музей на лекции. "А вот возможность занятий специальных, с подбором специальных программ, она их воодушевляет. Они приходят, пишут сами работы об искусстве, занимаются в кружках. И одним словом они нашли себе применение. У них взрослые дети, они имеют и обладают тем временем свободным, которого у них не было раньше", — добавила она.

По ее словам, все это относится к гуманитарной сфере, когда речь идет о самом человеке, его приближению к искусству. "Такие возможности сейчас открываются", — сказала она.