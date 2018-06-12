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Культура

Супергерой, который меняет памперсы: режиссер о "Суперсемейке 2"

08:0012.06.2018
(обновлено: 08:06 12.06.2018)
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© Предоставлено компанией "УДССПР"Кадр из мультфильма Суперсемейка 2Кадр из мультфильма Суперсемейка 2
© Предоставлено компанией "УДССПР"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит продолжение анимационного хита "Суперсемейка 2". В 2004 году история Мистера Исключительного, его жены Эластики и их троих детей собрала во всем мире более 633 миллионов долларов и принесла Брэду Берду первый "Оскар" за "Лучший анимационный фильм".

Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
© Marvel Studios Inc. (2018)
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Перед премьерой сиквела РИА Новости узнало у режиссера, почему он сделал ставку на семейные ценности в эпоху навороченных супергеройских франшиз.

Поклонники ждали 14 лет, чтобы увидеть, чем закончится противостояние героев "Суперсемейки" со злодеем Подрывашкером. Брэд Берд признается, что планировал снять продолжение еще когда занимался продвижением первой части, но отвлекся на другие проекты (мультфильм "Рататуй", вышедший через три года после "Суперсемейки", принес ему второго "Оскара"). Когда наконец дошли руки до Мистера Исключительного и его домочадцев, рынок оказался заполнен "взрослыми" супергеройскими франшизами вроде "Мстителей".

"В 2004-м эта ниша была практически свободна, за исключением "Людей Икс" и "Человека-паука". Сегодня бросьте камень — и попадете в супергероя", — говорит режиссер.

"Для второго фильма я пытался изобрести новые суперсилы для семейки. Но, побывав в магазине комиксов, обнаружил, что все сверхспособности, которые только можно придумать, кроме самых абсурдных, уже где-то используются. И осознал: на самом деле я интересуюсь не этим, меня волновала иерархия семьи. Этот подход и отличает наш проект от других супергеройских фильмов", — продолжает Берд.

© Предоставлено компанией "УДССПР"Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"
© Предоставлено компанией "УДССПР"
Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"

Он наделил героев способностями в соответствии с их статусом в семье, опираясь на собственный богатый опыт — у режиссера три старших сестры и трое сыновей.

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© Фото : Lucasfilm Ltd
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"Отец должен быть сильным, и у Мистера Исключительного — суперсила. Любую маму тянут в десять сторон одновременно, вот я и сделал ее эластичной. Тинейджеры не уверены в себе, постоянно обороняются — способность становиться невидимой и включать защитные поля для Вайоллет очень кстати.

Десятилетние мальчишки — это сгустки энергии: если рядом есть кнопка, им тут же надо ее нажать, если видят дверь, срочно надо в нее войти. Поэтому дар Дэша — суперскорость. А младенцы — это неизвестное с огромным потенциалом, и малыш Джек-Джек кажется единственным обычным человеком в семье. Но уже в конце первой части зрители узнают, что у него целый набор суперспособностей", — объясняет Берд.

В отличие от большинства современных франшиз, главная интрига второй "Суперсемейки" основана не на противостоянии добра со злом, а на смене привычных для семьи ролей — на первый план выходит жена Боба (Мистера Исключительного) — Хелен (Эластика).

"Боб из тех парней, которые просто не могут представить, что его не выбрали первым для какого-то дела. В этом герое есть немного от моего отца, свято верившего, что он всегда прав. Боб такой же, он искренне не понимает, как кого-то могут предпочесть ему. И я подумал, что нужно не просто выбрать другого супергероя для главной миссии, но отдать эту роль его собственной жене. Это открывает в Бобе что-то новое — смешное и интересное", — говорит режиссер.

© Предоставлено компанией "УДССПР"Режиссер Брэд Берд
© Предоставлено компанией "УДССПР"
Режиссер Брэд Берд

Пока Хелен ловит нового злодея, Боб сидит с детьми. Дается ему это непросто. Скрипя зубами (в буквальном смысле), он, любящий отец и муж, все же занимается домашними делами. Многие зрители первой "Суперсемейки" теперь сами родители, поэтому им будут близки и понятны эти коллизии, считает Берд.

"Быть родителем — непредсказуемо трудная работа. Мало кто это понимает. Я сам так рассуждал: "Подумаешь, маленький комочек, надо только покормить и поменять пару подгузников". На деле все куда сложнее. Я решил, что будет интересно и смешно смотреть на супергероя, которого "ставят на колени" родительские обязанности".

© Предоставлено компанией "УДССПР"Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"
© Предоставлено компанией "УДССПР"
Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"

Гендерный вопрос с недавних пор стоит в Голливуде особенно остро. На волне обвинений в сексуальных домогательствах феминистское движение переживает небывалый подъем.

Кадр из фильма Дэдпул 2(2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
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Режиссер не стремился соответствовать новостной повестке, но рад, что затронул актуальную тему.

"Фильмы делаются довольно долго. Если реагировать на все, что в новостях, всегда будешь опаздывать года на два. Меня больше интересуют классические темы и проблемы, которые актуальны всегда.

Мужчины верховодили тысячи лет, поэтому история о том, что женщин недооценивают, очень старая. Я женат на сильной женщине, моя мама была сильной женщиной, у меня три старшие сестры — очень независимые и прямолинейные. Меня эта тема не смущает. Думаю, по этой причине наш мультфильм будет хорошо смотреться и через сто лет", — рассуждает режиссер.

© Предоставлено компанией "УДССПР"Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"
© Предоставлено компанией "УДССПР"
Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"

Герои "Суперсемейки" ведут себя как обычные люди: ссорятся, недосыпают, сражаются с детьми, отказывающимися есть овощи, и со школьными задачками по математике. Временами забываешь, что смотришь супергеройское кино.

"Думаю, среднестатистический зритель лучше почувствует наших супергероев, чем других, не таких приземленных и понятных. Мы пытаемся соединить проблемы семьи и разных жизненных периодов, что гораздо человечнее, чем в обычных супергеройских фильмах", — резюмирует Берд.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Феодосий Михайлов
"отличная" новость для раздела "культура"..
O tempora, o mores!
08:58
12.06.2018
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