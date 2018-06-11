СМИ сообщили о госпитализации Нины Руслановой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Народную артистку России Нину Русланову экстренно госпитализировали с открытой раной головы, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 72-летняя актриса упала в своей квартире и сильно ударилась.

Находившиеся рядом родственники вызвали скорую. После оказания необходимой помощи Русланову отпустили домой.

Нина Русланова снилась в более сотни кинофильмов, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Будьте моим мужем", "Собачье сердце" и другие известные картины.