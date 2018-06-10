Около десяти тысяч человек посетили якутский праздник в «Коломенском»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Около 10 тысяч жителей и гостей Москвы посетили национальный государственный праздник якутского народа "Ысыах", который в 12-й раз прошел в воскресенье на территории музея-заповедника "Коломенское".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе постпредства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, в этом году республику в Москве представляла делегация из 200 человек из Вилюйского улуса.

"Дождливая погода не помешала им провести традиционную церемонию благословения "алгыс". Алгысчыт из Якутии разжёг огонь, взывая к светлым богам Айыы снизойти к людям милостью, ниспослать им мира, добра и…солнца. Действительно, спустя некоторое время дождь прекратился и многочисленные посетители парка "Коломенское" смогли поучаствовать в обрядах очищения, благословения и кумысопития, станцевать коллективный танец осуохай, поболеть за лучших силачей-ботуров. В этот день здесь прошел чемпионат России по масс-рестлингу, в котором впервые отпраздновал победу спортсмен из Калужской области Иван Галкин", сообщили в постпредстве.

Гостей праздника приветствовал постоянный представитель РСЯ при президенте РФ Юрий Куприянов и глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, которые отметили созидательную и объединяющую силу якутского праздника.

Специальным гостем "Ысыаха" стал известный футболист Сергей Юран, который провел мастер-класс для юных футболистов.

"Символично, что этот праздник проходит накануне Дня России, подчеркивая неразрывную связь Якутии с нашей великой страной. Мы все сейчас накануне большого события — чемпионата мира по футболу. Я желаю, чтобы всех нас объединило желание победы своей сборной!" — привели в преес-службе слова Юрана.