Бюджет "Кинотавра" составил 180 миллионов рублей

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Бюджет российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершается в Сочи в воскресенье, составил 180 миллионов рублей, его посетили около 4 тысяч гостей, рассказала на финальном брифинге коммерческий директор киносмотра Полина Зуева.

"Бюджет кинофестиваля составил 180 миллионов рублей. Мы увеличились на один день в этом году, добавился еще один конкурс "Дебют" и еще одно жюри", — рассказала Зуева.

Она отметила, что количество аккредитованных гостей — около 4 тысяч и около 300 журналистов.

"С 8 июня мы практически прекратили аккредитацию, так как в "Зимнем театре" физически не хватало места. Надо над этим думать", — добавила Зуева

Фестиваль проходит в Сочи со 2 по 10 июня. "Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский.