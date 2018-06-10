Сергей Безруков выпустит новую песню к открытию ЧМ-2018

Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018

Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Актер Сергей Безруков, создавший рок-группу "Крестный отец", выпустит новую песню "Прорываться" 14 июня, к чемпионату мира по футболу, рассказал он на пресс-конференции в воскресенье в рамках фестиваля "Кинотавр".

Фильм "Заповедник " по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова с Сергеем Безруковым в роли рок-музыканта представили в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр".

Ранее сообщалось, что Безруков создал группу "Крестный отец" и стал ее солистом. Ролик первой песни группы под названием "Не про нас" собрал за четыре дня более 1,5 миллиона просмотров.

"Пока мы не можем использовать песни из фильма "Заповедник" до его премьеры 6 декабря… Но есть другие песни, 14 июня, к чемпионату мира по футболу мы выпустим песню "Прорываться", — сказал Безруков

Корреспонденту РИА Новости актер рассказал, что в кадре сольные партии за него играл профессиональный гитарист, несмотря на то, что он окончил музыкальную школу по классу классической гитары.

"Я закончил музыкальную школу по классу классической гитары, но был профессиональный гитарист, который в кадре играл все соло. Но я выучил все партии от и до, я переучивался на электрогитару — все позиции, риффы, медиатор", — рассказал Безруков РИА Новости.

Он отметил, что ему очень приятно, что первая песня его группы "неожиданно взлетела в топ-5".

Действие повести Довлатова перенесено в наши дни. Константин (Безруков) — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник "Михайловское". Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, у него в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так, как это исправить? Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться.

Первоначальное название фильма было "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл", именно так он значится в программе киносмотра, но в последний момент создатели картины по просьбе прокатчиков изменили его на оригинальное.

Роли в фильме также исполнили: Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Соня Евстигнеева, Ярослава Дегтярева, Александр Тютин, Полина Гагарина, Леонид Агутин. Безруков не только сыграл главную роль, но и выступил продюсером фильма своей супруги.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе киносмотра участвуют 12 фильмов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.