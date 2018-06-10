Фильм "Календарь" получил денежный приз журнала "Искусство кино"

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Журнал "Искусство кино" вручил диплом и денежный приз победителю конкурса "Короткий метр" российского кинофестиваля "Кинотавр" режиссеру фильма "Календарь" Игорю Поплаухину, объявил на киносмотре в воскресенье главный редактор издания, кинокритик Антон Долин.

"Диплом и денежный приз довольно крупный, мы не будем называть сумму, мы вручаем фильму "Календарь" Игорь Поплаухина", — сказал Долин.

Поплаухин также поблагодарил фестиваль за впечатления от общения с кинематографистами.

"Сегодня утром я проснулся и понял, что я очень благодарен "Кинотавру", я здесь получил уникальную возможность поговорить со всеми. Это очень разные люди и разное кино", — поблагодарил Поплаухин.

По сюжету фильма "Календарь" обычная женщина тайком от родных отправляется в дальнее путешествие.

Антон Долин возглавил журнал искусство "Кино" в 2017 году после смерти бессменного главного редактора журнала Даниила Дондурея. Об этот было объявлено на прошлом "Кинотавре".