Киркоров стал Народным артистом Молдавии

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в знак признания особых заслуг присвоил звание Народного артиста страны Филиппу Киркорову.

"В знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание "Народный артист" эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру из Российской Федерации, господину Филиппу Киркорову", — написал Додон на странице в Facebook.

Президент пожелал певцу успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в Молдавии.

Додон напомнил, что Киркоров начал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдавии. Помимо этого, исполнитель выступил в роли автора музыки для песни, с которой группа "DoReDoS" представила Молдавию на международном конкурсе Eurovision-2018 и заняла десятое место.

Киркоров, которого Додон назвал "выдающимся исполнителем", приехал в Молдавию по приглашению президента, чтобы выступить на Фестивале клубники и меда.