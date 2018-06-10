В "Ясной Поляне" открылся фестиваль "Толстой Weekend"

ТУЛА, 10 июня – РИА Новости. Международный театральный фестиваль "Толстой Weekend" открылся в субботу в музее-усадьбе великого русского писателя "Ясная Поляна" в Тульской области в третий раз, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

По его словам, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, приветствуя гостей и участников фестиваля, напомнил, что идея проведения фестиваля "Толстой Weekend" возникла в 2016 году. Фестиваль очень полюбился тулякам и гостям региона, стал одним из самых заметных событий в культурной жизни не только Тульской области, но и всей России.

"Уже в третий раз здесь собираются ведущие театральные коллективы России. В этом году в фестивале принимают участие коллективы из Латвии и Словении. Фестиваль развивается, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Следующий год Президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом театра. Для нас это дополнительный стимул сделать фестиваль еще лучше и интереснее", — сказал глава региона.

В свою очередь, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая отметила, что в этом году зрителей встречает большая сцена, расширившая технические возможности для просмотра постановок. Заметно увеличился зрительный зал. Теперь больше любителей театрального искусства смогут увидеть спектакли. "Поляна, на которой расположена сцена, тоже выбрана неслучайно. Здесь во времена жизни Льва Николаевича Толстого проходили семейные праздники", — пояснила Толстая.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend

Кроме того, к гостям и актерам обратился директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

Он отметил, что проект по-настоящему оказался успешным в стране. "Уверен, что фестиваль станет знаковым европейским фестивалем, который будет собирать тысячи людей", — сказал Бровко.

Фестиваль открыл спектакль "Фальшивый купон" самого известного в России частного театра "Коляда-Театр". "Толстой Weekend" продлится до 12 июня, добавили в пресс-службе.

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