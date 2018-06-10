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Культура

В "Ясной Поляне" открылся фестиваль "Толстой Weekend"

11:0010.06.2018
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© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой WeekendНа фестивале Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend

ТУЛА, 10 июня – РИА Новости. Международный театральный фестиваль "Толстой Weekend" открылся в субботу в музее-усадьбе великого русского писателя "Ясная Поляна" в Тульской области в третий раз, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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По его словам, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, приветствуя гостей и участников фестиваля, напомнил, что идея проведения фестиваля "Толстой Weekend" возникла в 2016 году. Фестиваль очень полюбился тулякам и гостям региона, стал одним из самых заметных событий в культурной жизни не только Тульской области, но и всей России.

"Уже в третий раз здесь собираются ведущие театральные коллективы России. В этом году в фестивале принимают участие коллективы из Латвии и Словении. Фестиваль развивается, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Следующий год Президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом театра. Для нас это дополнительный стимул сделать фестиваль еще лучше и интереснее", — сказал глава региона.

В свою очередь, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая отметила, что в этом году зрителей встречает большая сцена, расширившая технические возможности для просмотра постановок. Заметно увеличился зрительный зал. Теперь больше любителей театрального искусства смогут увидеть спектакли. "Поляна, на которой расположена сцена, тоже выбрана неслучайно. Здесь во времена жизни Льва Николаевича Толстого проходили семейные праздники", — пояснила Толстая.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
На фестивале Толстой Weekend

Кроме того, к гостям и актерам обратился директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

Он отметил, что проект по-настоящему оказался успешным в стране. "Уверен, что фестиваль станет знаковым европейским фестивалем, который будет собирать тысячи людей", — сказал Бровко.

Фестиваль открыл спектакль "Фальшивый купон" самого известного в России частного театра "Коляда-Театр". "Толстой Weekend" продлится до 12 июня, добавили в пресс-службе.

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© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend На фестивале Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
На фестивале Толстой Weekend
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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irinaburova2016
Мне кажется, Толстой в гробу перевернулся от такого названия фестиваля. Зачем осквернять родной язык?
11:06
10.06.2018
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