Деспотичные отцы, инфантильные дети: семейные драмы в фильмах "Кинотавра"

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Травматичные отношения родителей и детей — главная тема нескольких фильмов фестиваля "Кинотавр", где 10 июня объявят победителей. Всего в основной программе участвуют 12 картин, еще восемь показали в возрожденном в этом году конкурсе "Дебют", и почти все так или иначе затронули эту проблему.

Как разные режиссеры исследовали конфликты поколений — в материале РИА Новости.

"Двое" в тайге, не считая отца

Пять лет назад Тимофей Жалнин получил на "Кинотавре" приз за лучший короткий метр. Теперь дебютировал с полнометражным фильмом. Это история о молодой семейной паре, которая отправляется на озера в тайгу, что, по преданию, помогает завести ребенка.

Отношения рушатся, не выдержав испытаний суровой природой, а главное — из-за постоянного вмешательства деспотичного отца девушки.

Властный руководитель горнодобывающей компании унижает слабохарактерного зятя и не выпускает из-под контроля дочь.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Двое" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Двое"

Режиссер задумывал эту историю как мифологическую притчу, почти античную трагедию. "Тема витает в воздухе. И это не только "отцы и дети". Это миф о Кроносе — отце, пожирающем своих детей, поэтому в фильме он намеренно сделан таким жестким человеком", — говорит Тимофей Жалнин.

Студентом режиссер (он учился в Томском политехе) приезжал на практику в горнодобывающие корпорации и на шахты, наблюдал за руководителями, их совещаниями, как они общаются с подчиненными.

С этих людей — представителей жесткого поколения 1990-х — он и "списывал" своего героя. "Они такие и есть, поверьте мне, это еще мягко показано", — поясняет Тимофей.

Продюсер Александр Котелевский признается, что ему близка эта тема. "У меня как раз дочке 25 лет, как героине фильма. Сегодняшний цивилизационный сдвиг создает очень тяжелый разрыв между поколениями. Наверное, такого раньше не было, трудно сказать. И, конечно, вы сами видите причины, по которым приходится проявлять твердость. Мне кажется, это очень точно уловлено в картине", — считает он.

Эффект отсутствия

Итог двух лет работы — дебютная лента "Кислота" 26-летнего Александра Горчилина, актера "Гоголь-центра", ученика Кирилла Серебренникова.

Получилось честное и бескомпромиссное высказывание о поколении двадцатилетних и их отношении к жизни.

Центральная идея фильма выражена в ключевом монологе одного из главных героев: "Наша проблема в том, что у нас нет проблем. Что мы можем дать миру, кроме зарядки от айфона?"

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Кислота" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Кислота"

Родители в картине прописаны удивительно точно и порой беспощадно. Жесткие и слабые, эгоистичные и равнодушные, они не слышат и не понимают детей, а потому мучают их и мучаются сами.

По задумке Александра Горчилина, главная проблема его героев — неспособность выразить любовь. "Это фильм не про плохих мам и пап, мы избегали оценок. Они такие, потому что мы их любим, я их люблю. Но я, как правило, не могу выразить это чувство. Я, вообще, не помню, когда последний раз говорил маме, что я ее люблю. Не получается", — признается режиссер.

Иногда это выглядит смешно, иногда возмущает, но чаще заставляет задуматься о том, как легко потерять доверие ребенка.

На самом деле связь с родителями сохраняется, даже когда старшее поколение физически отсутствует в жизни детей, уверен Александр Горчилин.

"В нашем фильме ни у кого из героев нет отцов — либо они не в семье, либо ушли из жизни. Это не негативная оценка, просто факт. Вот у меня нет отца, например. Но это никогда меня не заботило. У меня все равно есть некое внутреннее впечатление об отце, которого я видел пару раз между его отсидками в тюрьмах. Я себя чувствую его эхом", — говорит режиссер.

Выброшенные дети

Теме предательства родителей посвящена и картина самого молодого участника основного конкурса Ивана И. Твердовского "Подбросы". Автор "Зоологии" и "Класса коррекции" в этой ленте рассказывает о детях, которых оставляют в бэби-боксах. За одним из таких отказников, Денисом, внезапно приезжает биологическая мать и забирает к себе в Москву.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Подбросы" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Подбросы"

Сказка быстро оборачивается ужастиком: мать пытается нажиться на редком заболевании ребенка — он не чувствует боли. Сам Денис при этом оказывается не супергероем (на что намекает английское название фильма Jumpman, отсылающее к комиксам), а юродивым, с радостью выполняющим любую прихоть этой, по сути, чужой ему женщины.

Если опустить неубедительность мотивации персонажей, шаблонные метафоры, выхолощенные реплики и искусственную игру актеров, то главная проблема этого фильма, пожалуй, в том, что никто не вызывает сочувствия.

Ни холодная мать, "подбрасывающая" своего сына преступникам, ни этот мальчик, который ни на секунду не задумывается о судьбах людей, которые он калечит.

Получается, что эти двое, по задумке режиссера отчаянно ищущие любви, одинаково ее недостойны.

Трудное детство

Еще более сомнителен посыл фильма Михаила Расходникова "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным в роли отца-деспота. Картина, показанная в рамках основного конкурса, вызвала негативную реакцию журналистов. Это история о ребенке с ДЦП, который подвергается фактически издевательствам отца, считающего, что у мальчика не тяжелейший диагноз, а просто "временные трудности".

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Временные трудности" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Временные трудности"

Главный герой в итоге становится известным бизнес-консультантом. Но сложно представить, чем руководствовались сценарист и режиссер, создавая такую "историю успеха", пусть и основанную на биографии реального человека — Аркадия Цукера.

Кстати, к личному опыту борьбы с заиканием апеллировал и исполнитель главной роли, молодой актер Риналь Мухаметов. Этот экранный гимн жестокости он назвал фильмом "не о жалости, а о победе", сравнив отношение героя Охлобыстина к сыну с тем, что в реальной жизни испытывают люди с ограниченными возможностями. Впрочем, его посыл явно не был услышан зрителями.

Большинство сочли картину откровенно издевательской, ведь, по сути, авторы фильма говорят: "Нет неизлечимых болезней, есть слабые духом". А на деле показывают, что настоящий инвалид здесь — отец мальчика, лишенный самого главного — способности любить сына таким, какой он есть.

С разной долей тактичности и таланта о взаимоотношениях в семье высказались почти все участники конкурса. Очень разные режиссеры, не сговариваясь, выбрали одну тему, и это говорит о том, что она действительно "витает в воздухе", а значит, и зрителям это будет интересно.