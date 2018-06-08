Эрмитаж купил картину Кифера "Аврора" почти за 64 миллиона рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Картина Ансельма Кифера "Аврора" обошлась Эрмитажу в 63,75 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Стоимость произведения искусства в размере 750 тысяч (евро). Стоимость произведения искусства в рублях определяется по курсу евро, установленному ЦБ РФ, на дату заключения договора, и не может превышать 63 миллиона 750 тысяч 000 рублей", — следует из документов.
При этом, указывается, что часть стоимости произведения искусства в размере 76,25 тысячи евро оплатит поставщику "жертвователь".
Кроме того, согласно материалам, картина должна быть передана "Эрмитажу" не позднее конца августа текущего года.
В прошлом году в парадных залах Зимнего дворца проходила выставка немецкого художника "Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову", на которой была представлена эта работа.