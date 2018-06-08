На "Кинотавре" прошла премьера фильма "История одного назначения"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьера фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения" о Льве Толстом, который встает на защиту поручика, прошла в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре с аншлагом, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Для меня "Кинотавр" — главный фестиваль страны, я очень признательна отборщикам, знаю, что конкурс в этом году очень сильный. Желаю успеха своим коллегам, я за них болею", — сказала Смирнова.

Воспользовавшись случаем, она выразила убеждение, что режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" ни в чем не виноваты. "Я обращаюсь к судьям: отпустите наших товарищей", — добавила Смирнова.

Она представила съемочную группу и актеров, в числе которых были Алексей Макаров, Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Ирина Горбачева, Анна Михалкова. Сопродюсером фильма вместе с Сергеем Сельяновым стал муж Смирновой гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс, который присутствовал на премьере.

"История одного назначения" — трагический рассказ о событиях, участником которых граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного… История основана на реальных событиях

Авдотья Смирнова — режиссер фильмов "Ко-ко-ко", "Два дня", "Связь", а также сценарист картин "Мания Жизели", "Баттерфляй"(совместно с Алексеем Учителем), "Дневник его жены", "Прогулка", "Глянец" (совместно с Андреем Кончаловским". Вместе с Татьяной Толстой Смирнова вела телепередачу "Школа злословия".

"Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В конкурсную программу вошли 12 фильмов.