На "Кинотавре" прошла премьера фильма "История одного назначения"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьера фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения" о Льве Толстом, который встает на защиту поручика, прошла в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре с аншлагом, сообщила пресс-служба фестиваля.
Воспользовавшись случаем, она выразила убеждение, что режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" ни в чем не виноваты. "Я обращаюсь к судьям: отпустите наших товарищей", — добавила Смирнова.
"История одного назначения" — трагический рассказ о событиях, участником которых граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного… История основана на реальных событиях
"Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В конкурсную программу вошли 12 фильмов.