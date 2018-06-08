Актер Игоря Лях в фильме Любовь и голуби

Актер Игоря Лях в фильме Любовь и голуби

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский актер Игорь Лях умер от остановки сердца, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, врачи не успели оказать артисту помощь.

Ляху было 55 лет. Одной из его самых известных ролей стал Ленька в картине Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Он также известен по фильмам "Мой любимый клоун", "Недоросль", "Святое дело" и "Тариф новогодний".

В 1997 году Лях стал заслуженным артистом России.

21 апреля в возрасте 83 лет умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина, которая была коллегой Ляха по фильму "Любовь и голуби".