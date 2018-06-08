Худрука Вологодского драмтеатра уволили после обвинений в домогательствах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Вологодского государственного драматического театра Зураб Нанобашвили оставил свою должность, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника регионального департамента культуры и туризма Дмитрий Климанов.

Ранее в СМИ появилась информация об обвинениях в адрес Нанобашвили со стороны двух несовершеннолетних студенток. Они обвинили худрука в домогательствах и изнасиловании. В свою очередь, Нанобашвили опубликовал открытое письмо, где заявил, что не собирается оправдываться, а скандал был устроен ради "разделения и захвата театра". В письме он также заметил, что студентки продолжают учиться, их родители не забрали документы.

"В соответствии с нормами Трудового кодекса принято решение о расторжении трудового договора по пункту второму статьи 278 Трудового кодекса с Зурабом Анзоровичем Нанобашвили", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня назначен исполняющий обязанности художественного руководителя театра. Вологодский драматический театр продолжает работу в штатном режиме.