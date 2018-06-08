Директор Музея Мирового океана прокомментировала награждение госпремией

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор Музея Мирового океана в Калининграде Светлана Сивкова рада, что государство так высоко оценило труды музея по сохранению и изучению морского наследия и отметило ее государственной наградой в области литературы и искусства за 2017 год.

Ранее советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что Сивковой была присуждена государственная награда за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия.

"Это высочайшая награда, и я считаю, что это большая честь, что так высоко оценили наши труды по сохранению морского наследия. Очень мало внимания уделялось всегда именно морскому наследию. Но я всегда говорила, что министерство культуры в свое время имело мужество и проницательность взять под свое крыло Музей Мирового океана. Самое сухопутное министерство взялось на сохранение кораблей. Несмотря на это, не так много нам было внимания в плане наград и похвалы, потому что основными музеями все-таки являются музеи искусства, литературы, заповедники", — сказала Сивкова.

Она подчеркнула, что в России очень мало морских музеев и кораблей-музеев — всего двенадцать. "Нам бы очень хотелось, чтобы все понимали, что Россия — это морская держава, так как мы выходим к трем океанам. Какие великие путешествия, какие великие открытия были сделаны", — заметила собеседница агентства.

Сивкова отметила, что необходимо обратить внимание на популяризацию, сохранение морского наследия, а также экологии планеты.

Как говорится в тексте указа о госнаградах, в состав Музея Мирового океана входят 13 береговых объектов, пять музейных судов, восемь памятников культурного наследия. Музей обладает уникальной для мировой морской музейной практики набережной исторического флота, у причала которой ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей "Витязь".

"Конечно, главным нашим объектом является научно-исследовательское судно "Витязь". Это самое крупное научно-исследовательское судно-музей. Когда я сама для себя делаю табель о рангах среди кораблей-музеев по всему миру, я могу сказать, что "Витязь" занимает первое место, и это правда. Потому что для человечества "Витязь" сделал больше, чем кто-либо. Он нанес на карту мира более сотни географических названий, он исследовал практически все глубоководные желоба. Его именем названы десятки морских организмов. Наконец-то к нему пришло признание", — добавила директор музея.