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Культура

Директор Музея Мирового океана прокомментировала награждение госпремией

16:4208.06.2018
(обновлено: 16:50 08.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкДиректор музея Светлана Сивкова (вторая слева) и сотрудники Музея Мирового океанаДиректор музея Светлана Сивкова (вторая слева) и сотрудники Музея Мирового океана
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор Музея Мирового океана в Калининграде Светлана Сивкова рада, что государство так высоко оценило труды музея по сохранению и изучению морского наследия и отметило ее государственной наградой в области литературы и искусства за 2017 год.

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© РИА Новости / Игорь Руссак
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Ранее советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что Сивковой была присуждена государственная награда за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия.

"Это высочайшая награда, и я считаю, что это большая честь, что так высоко оценили наши труды по сохранению морского наследия. Очень мало внимания уделялось всегда именно морскому наследию. Но я всегда говорила, что министерство культуры в свое время имело мужество и проницательность взять под свое крыло Музей Мирового океана. Самое сухопутное министерство взялось на сохранение кораблей. Несмотря на это, не так много нам было внимания в плане наград и похвалы, потому что основными музеями все-таки являются музеи искусства, литературы, заповедники", — сказала Сивкова.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМузейные экспонаты - корабли на вечной стоянке у комплекса Музея Мирового океана в Калиниграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Музейные экспонаты - корабли на вечной стоянке у комплекса Музея Мирового океана в Калиниграде

Она подчеркнула, что в России очень мало морских музеев и кораблей-музеев — всего двенадцать. "Нам бы очень хотелось, чтобы все понимали, что Россия — это морская держава, так как мы выходим к трем океанам. Какие великие путешествия, какие великие открытия были сделаны", — заметила собеседница агентства.

Сивкова отметила, что необходимо обратить внимание на популяризацию, сохранение морского наследия, а также экологии планеты.

Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Как говорится в тексте указа о госнаградах, в состав Музея Мирового океана входят 13 береговых объектов, пять музейных судов, восемь памятников культурного наследия. Музей обладает уникальной для мировой морской музейной практики набережной исторического флота, у причала которой ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей "Витязь".

"Конечно, главным нашим объектом является научно-исследовательское судно "Витязь". Это самое крупное научно-исследовательское судно-музей. Когда я сама для себя делаю табель о рангах среди кораблей-музеев по всему миру, я могу сказать, что "Витязь" занимает первое место, и это правда. Потому что для человечества "Витязь" сделал больше, чем кто-либо. Он нанес на карту мира более сотни географических названий, он исследовал практически все глубоководные желоба. Его именем названы десятки морских организмов. Наконец-то к нему пришло признание", — добавила директор музея.

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