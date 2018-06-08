Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Киры Муратовой

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной кинорежиссера, сценариста Киры Муратовой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета.

Кира Муратова скончалась вечером 6 июня на 84-м году жизни. В пятницу в Одессе прошла церемонии ее кремации.

"Кира Георгиевна была уникальным режиссером и сценаристом. Эта особость проявилась уже в самых первых ее кинолентах. И стала причиной того, что фильмы Киры Георгиевны долго не пускали к зрителю. Пронзительные, жесткие, саркастичные картины – это исследования человеческой природы", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что картины режиссера затягивают своей глубиной и выразительностью. Фильмы Муратовой заставляют зрителей чувствовать и думать, терять надежду и обретать ее вновь, подчеркнул премьер.

"Ее картины еще долгие годы будут смотреть и пересматривать", — добавил он.

Кира Муратова — режиссер фильмов "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер", "Второстепенные люди" и других.