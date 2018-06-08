Вышел трейлер фильма с Киану Ривзом на улицах Санкт-Петербурга

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появился трейлер боевика "Сибирь" с Киану Ривзом в главной роли, в нескольких сценах которого его герой разгуливает по улицам Санкт-Петербурга.

Ривз играет торговца драгоценными камнями, который отправляется в Россию для продажи бриллиантов. Его партнер Петр пропадает вместе с камнями, и герой Ривза отправляется на его поиски в Сибирь.

Сцены в Санкт-Петербурге были отсняты в мае прошлого года. Во время пребывания актера в городе его повсюду сопровождали поклонники. "Сибирские" сцены фильма снимали в Канаде.

Мировая премьера картины состоится 12 июля.