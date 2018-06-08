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Культура

Выходные в Москве: Плесси в ГМИИ, фестиваль "Боль" и Bosco Fresh Fest

13:5608.06.2018
(обновлено: 14:15 08.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest. Архивное фотоОтдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выставки итальянского художника Фабрицио Плесси в Пушкинском музее, британского фотографа Дэвида Ярроу в Мультимедиа Арт Музее, музыкальные фестивали Bosco Fresh Fest и "Боль" можно будет посетить в эти длинные и холодные выходные в Москве.

Выставки

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина недавно открыл выставку-интервенцию одного из самых ярких представителей медиаискусства — итальянского художника Фабрицио Плесси. Специально для Пушкинского музея созданы 16 видеоскульптур, которые представлены в диалоге с произведениями из цветаевской коллекции слепков, а также цифровая реконструкция фрески из Зала гигантов в Палаццо Те в Мантуе. Как рассказали в музее, для воплощения своего замысла художник отобрал 16 слепков из коллекции ГМИИ, представляющих шедевры греческого искусства поздней классики и эллинизма, а также искусства Древнего Рима и Италии. С помощью мультимедиа, выявляющих истинную форму античных произведений, и игры зеркал слепки предстают перед зрителем правдивее оригиналов.

© Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. ПушкинаФабрицио Плесси. Душа камня
© Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Фабрицио Плесси. Душа камня

В рамках "Фотобиеннале 2018" Мультимедиа Арт Музей представляет выставку "Встречи с дикой природой" всемирно известного британского фотографа Дэвида Ярроу. Над этим проектом фотограф работал пять лет. Чтобы добиться максимального эффекта присутствия, Ярроу фотографировал животных с опасно близкого расстояния. Сообщается, что иногда фотографу приходилось по много часов "сидеть в засаде" в ожидании удачного момента, иногда во время съемки животные уничтожали его оборудование.

© Фото : David Yarrow. The Usual Suspects. 2018Дэвид Ярроу. Встречи с дикой природой
© Фото : David Yarrow. The Usual Suspects. 2018
Дэвид Ярроу. Встречи с дикой природой

Концерты

Музыкант. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лучшие летние фестивали: от Bosco fresh fest до Пикника Афиши

В воскресенье и понедельник на территории Московской школы управления Сколково пройдет Bosco Fresh Fest. Хедлайнерами фестиваля станут шведская певица Карин Дрейер Андерссон, выступающая под псевдонимом Fever Ray, и английская IDM-группа Orbital. К ним присоединится украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет Race to Space, стремительно набирающий популярность, питерская группа СБПЧ, а также театральный панк-коллектив "Поехали". Также на фестивале выступят группа Счастливые люди и певица Алина Паш.

В ночной программе "Bosco Fresh Night" девять артистов — Cream Soda, Lindstrøm, Каспер Тилрой, Wolf + Lamb, Владимир Кошмар, Aufgang B, Lee Gamble, Savage Grounds и Хелена Гауф.

Для поклонников российской музыкальной сцены пройдет фестиваль "Боль". По словам организаторов, уже четвертый год подряд фестиваль одним своим названием объясняет ситуацию, происходящую на отечественной независимой сцене, то есть отсутствие возможности быть услышанным без коммерчески обеспеченного старта. Фестиваль оказывает поддержку молодым музыкантам, перемещая их с музыкальной периферии на полноценную сцену. Пасош, Shortparis, Монеточка, Гречка, Хаски, Антоха МС — вот далеко не полный список русскоязычных исполнителей представленных на "Боли" в этом году и собирающих тысячные залы. Знакомые любому интересующемуся независимой сценой в России имена будут соседствовать с американцами The Soft Moon и целым легионом команд из Британии: Slaves, Shame, Cabbage, HMLTD, Feet.

Кино

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
Кинопремьеры недели: "Лето" Серебренникова и "Мир Юрского периода 2"

После мировой премьеры на Каннском фестивале посмотреть новый фильм Кирилла Серебренникова теперь можно и в России. События "Лета" разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор Цой записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

© Кирилл СеребренниковКадр из фильма Кирилла Серебренникова "Лето"(2018)
© Кирилл Серебренников
Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Лето"(2018)

В комедии "Красотка на всю голову" номинантка на "Золотой глобус" Эми Шумер играет девушку, которая находится в состоянии постоянной борьбы со своим лишним весом. Бесконечные диеты и занятия фитнесом — ее главные друзья, однако однажды она падает с тренажера, ударяется головой и начинает думать, что теперь она просто неотразима. Одна проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась. Также в картине снялись Мишель Уильямс, Том Хоппер, Лорен Хаттон, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски.

© STXfilms, 2018Кадр из фильма "Красотка на всю голову"(2018)
© STXfilms, 2018
Кадр из фильма "Красотка на всю голову"(2018)
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