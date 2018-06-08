Земфира не сможет выступить в двух городах из-за ЧМ-2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выступления певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменили из-за запрета на проведение любых массово-культурных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на странице певицы в Instagram.

Представители компании-промоутера несколько месяцев пытались договориться с администрацией и силовыми ведомствами регионов, однако на этой неделе получили "категорический запрет" на любые мероприятия на крытых площадках.

Земфира должна была выступить на фестивалях в Калининграде 29 июня и в Нижнем Новгороде 5 июля.

В правительстве Калининграда РИА Новости пояснили, что концерт отменили из-за разногласий между организаторами и подрядчиком. "Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос", — сказал собеседник агентства.

Ранее ФИФА запретила певице Юлии Чичериной выступить со своей группой перед болельщиками на фестивале в Ростове-на-Дону. Поводом для запрета называлось то, что ее последнее творчество посвящено военному конфликту в Донбассе.