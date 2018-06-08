ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премия лондонского центра русского языка и культуры "Пушкинский дом" (Pushkin House) за 2018 год присуждена преподавателю истории Бостонского университета Алексис Пери за книгу "Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда", опубликованную издательством Harvard University Press.

"Книга "Война внутри" – очень заметная. Поднять на поверхность настолько болезненные и до сих пор не опубликованные описания агонии ленинградской блокады – это уже достижение само по себе. Но тот факт, что Алексис Пери ставит в центр внимания то, как семьи, отдельные люди и само время деформируются в настолько предельных страданиях, является одновременно бесстрашным и шокирующим", — говорится в переданном РИА Новости заявлении председателя жюри премии, бывшего вице-премьера Ника Клегга.

Он подчеркнул, что дополнительную значимость исследованию Пери придает то обстоятельство, что советское руководство сначала приветствовало публикацию дневников блокадников, а затем пресекло это, поскольку дневники не вполне соответствовали официально принятой версии событий.

"Пушкинский дом" награждает авторов лучших книг о России на английском языке с 2012 года. В состав жюри входят специалисты по литературе, истории и истории искусств из ведущих университетов Великобритании, журналисты и писатели. Лауреат премии получает 5 тысяч фунтов стерлингов.

Лучшей переводной книгой в этом году названа "Другие России" Виктории Ломаско в переводе Томаса Кэмпбелла. Премия лауреата в этой категории составляет 2 тысячи фунтов стерлингов.