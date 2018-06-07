Сельянов: блокчейн-платформы могут стать подспорьем для авторского кино

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Блокчейн-платформы для финансирования съемок фильмов может стать хорошим подспорьем для авторского кино, но не сможет полностью обеспечить производство коммерческих картин, сообщил РИА Новости в четверг руководитель группы компаний "Планета Информ" Дмитрий Литвинов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что актер Константин Хабенский совместно с бывшим председателем правления банка "Русский стандарт" Ильей Зибаревым запускают платформу Cinematix, на которой продюсеры смогут оставлять заявки на свои проекты, а пользователи смогут их поддержать, купив выпущенную проектом криптовалюту за токены CINX.

"Основное правило краудфандинга заключается в том, что если вы не собрали нужную сумму на кино, вы обязаны вернуть деньги. Соответственно, в любом случае в ближайшее время это точно не будет являться основным источником финансирования, но при этом, учитывая положительный опыт фильма "28 панфиловцев" в этом формате, стоит надеяться, что в течение ближайших пяти лет это может приносить какой-то процент бюджета. Я не думаю, что он будет превышать около 15-20% от общего объема финансирования", — сказал Литвинов.

По его словам, это будет являться дополнительным источником, так как собрать полную сумму с помощью краудфандинга сложно. Что касается авторского кино, это другая история, для него не требуется большого финансирования, поэтому блокчейн-платформы могут стать значительным подспорьем для производства подобного рода фильмов, считает продюсер.

"Люди могут собрать необходимую сумму денег, так как в авторском кино нет такого аттракциона как в коммерческом", — добавил он.