МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Блокчейн-платформы для финансирования съемок кинофильмов являются модным и интересным предприятием, хотя и сопряженным с большими рисками, сообщил РИА Новости в четверг глава ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что актер Константин Хабенский совместно с бывшим председателем правления банка "Русский стандарт" Ильей Зибаревым запускают платформу Cinematix, на которой продюсеры смогут оставлять заявки на свои проекты, а пользователи смогут их поддержать, купив выпущенную проектом криптовалюту за токены CINX.

"Блокчейн-платформы — это очень модный и интересный инструмент, хотя и связан с большими рисками. В мире нет специалистов по этому вопросу, поэтому очень сложно сказать, сработает это или нет. Можно сказать, что они пионеры в этом инновационном деле, поэтому поживем — увидим. В любом случае, когда коллеги начинают какое-то новое предприятия, мы желаем им успеха", — сказал Сельянов.