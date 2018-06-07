На "Ленфильме" назвали Киру Муратову одним из самых загадочных режиссеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. На киностудии "Ленфильм" режиссера Киру Муратову назвали "одним из самых загадочных художников на постсоветском пространстве".

Режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил ранее в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

"Как отмечали кинокритики: "эстетика муратовских фильмов состоит в некоем культурном шоке". Ее фильмы — это магия. И больше ничего говорить не нужно, чтобы не разрушить тонкую ткань волшебства. Такой была и ленфильмовская картина "Познавая белый свет". Кира Муратова – одна из самых загадочных художников на постсоветском пространстве. Официально она считала себя "русскоязычным украинским режиссером", — сообщили на "Ленфильме".

На киностудии выразили соболезнования родным и близким Киры Муратовой. "Ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Киры Георгиены, память о ней навсегда останется в наших сердцах", — отмечают на киностудии.

Кира Муратова — режиссер фильмов "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер", "Второстепенные люди" и других.