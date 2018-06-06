Фильм "Собибор" показали в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Кинокартину "Собибор" режиссера Константина Хабенского показали вечером в среду в брюссельском Европарламенте, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Речь в этой картине идет о трагических и уникальных событиях, которые произошли в лагере "Собибор" во время Второй мировой войны. Жертвы, обреченные на гибель, смогли организоваться, преодолеть себя и свои страхи и разгромить врага, спасти жизни", — сказал журналистам организатор показа картины депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Он рассказал, что назначить этот показ было не так сложно, так как "в организации подобных мероприятий Европарламент идет навстречу, потому что это имеет общественное значение".

"Другой вопрос, что логистика была очень сложной, ведь мы пригласили на показ примерно 180 человек, среди которых, в том числе, русскоязычные жители Бельгии и Нидерландов, представители еврейской общественности Брюсселя", — добавил депутат.

Зал, где показывали картину, был заполнен. По окончании просмотра в нем царила практически полная тишина, затем раздались аплодисменты. У некоторых зрителей на глазах, казалось, были слезы.

"Это фильм про страдание… это фильм про торжество духа, про преодоление", — сказал Митрофанов, представляя картину публике.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы "Собибора" прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.