В конкурсе "Кинотавра" показали фильм Константинопольского "Русский бес"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьера фильма Григория Константинопольского "Русский бес" прошла в рамках конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр" в среду.

"Я дико волнуюсь, у меня вся группа дебютантов, кроме актеров. Вы пришли, полный зал, спасибо", — сказал Константинопольский и представил исполнителей ролей — Ивана Макаревича, Елену Кореневу, Юлию Ауг, Александра Стриженова, Максим Виторгана и других.

Действие фильма происходит в современной Москве. Молодой человек Святослав Иванов (Иван Макаревич) – влюблен в юную девушку Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси – управляющий крупного российского банка. Святослав решает открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни. Святославу предстоит распутать цепочку тайного заговора и выяснить, кто же был его врагом.

Кинотавр проходит в Сочи со 2 по 10 июня.