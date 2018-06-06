Собянин выделил грант Московскому музею современного искусства

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на 20 миллионов рублей Московскому музею современного искусства для приобретения произведений современной живописи, графики, скульптуры и инсталляции, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Современное искусство – очень важная часть жизни горожан. И Москва стремится быть городом, открытым для художников, артистов, музыкантов всех жанров и направлений", — отметил Собянин в ходе посещения музея в среду.

Мэр также осмотрел новый образовательный центр музея и встретился с молодыми художниками, обсудив с ними предложение о возрождении традиции проведения ежегодных выставок современных московских художников. Также по поручению главы столицы будут проработаны вопросы расширения возможностей для выступления на улицах Москвы артистов разных жанров, среди которых "живые статуи", актеры и художники.