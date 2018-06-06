МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять поправки в закон о федеральном бюджете, согласно которым на реализацию программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы выделяются дополнительные 3,882 миллиарда рублей.

Соответствующий проект закона об уточнении параметров федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов внесен правительством России. В 2017 году были предусмотрены 94,751 миллиарда рублей на реализацию программы. Поправки предлагают увеличить эту сумму еще более чем на 3,882 миллиарда рублей.

"Комитет по культуре поддерживает принятие в первом чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (об уточнении параметров федерального бюджета на 2018 год)"", — говорится в заключении комитета.

"Один против, все остальные за", — сказала первый зампредседателя комитета Елена Драпеко на заседании думского комитета по культуре в среду.

Дополнительную сумму предполагается направить, в частности, на кинематограф — отечественные игровые, неигровые и анимационные фильмы, а также на создание игрового телесериала, посвященного истории России; на строительство объектов культуры и другие.