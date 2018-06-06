Мединский вручил награды деятелям культуры

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский в среду наградил государственными и ведомственными наградами балерину Екатерину Крысанову, композитора Арташеса Хоралова, вокалистку Большого театра Светлану Шилову и многих других деятелей культуры.
Он напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин поставил новые большие задачи – обеспечить прорыв в экономической, социальной жизни страны, в культурной сфере.
"Мы приложим все усилия, чтобы приумножить достижения последних лет, расширить присутствие нашей культуры за рубежом, и конечно, я рассчитываю на вашу активную поддержку и участие", — отметил Мединский.
Он добавил, что звания и награды почётны, но есть награда более почётная — это любовь и благодарность тысячи зрителей.
Орден Александра Невского вручили артисту Малого театра Вячеславу Езепову, орден Дружбы получит артистка Светлана Фомичева. Гендиректора Государственного центрального музея современной истории России Ирину Великанову в свою очередь отметили благодарностью президента РФ.
Кроме того, министр вручил нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" режиссеру Сергею Урсуляку и художественному руководителю, главному дирижеру Ульяновского государственного духового оркестра "Держава" Валерию Уткину.