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Культура

Кинопремьеры недели: "Лето" Серебренникова и "Мир Юрского периода 2"

16:3306.06.2018
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" про малоизвестную историю отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи, продолжение популярной франшизы "Мир Юрского периода 2" и комедия про гендерные стереотипы "Красотка на всю голову" с Эми Шумер выходят на российские экраны на этой неделе.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
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Лето

Сюжет нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", который в данный момент находится под домашним арестом, основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

Серебренникова арестовали прямо на съемочной площадке фильма, поэтому он не успел доделать его сам. Тем не менее, это не помешало Каннскому фестивалю отобрать его для основной программы. Никаких призов картина удостоена не была, однако получила положительные отзывы в прессе.

© Hype Film (2018)Кадр из фильма "Лето"
© Hype Film (2018)
Кадр из фильма "Лето"

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
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"Фильм очень нежный и не похожий на то, что Серебренников делал раньше. Здесь сложно понять, сам ли он его сделал, потому что он монтировал фильм в домашних условиях, и невозможно точно определить, насколько он принимал участие в постпродакшне", — рассказала РИА Новости обозреватель Евгения Смурыгина.

Она отметила, что настоящая находка — это музыкальные номера, которые включены в картину. "Этот ход работает превосходно. Это легкая история, большей частью про любовь. Я бы даже сказала, что это такой русский "Ла-Ла Ленд". В фильме много поют, и эти номера могут быть вырезаны и стать отдельными клипами", — пояснила собеседница агентства, отметив, что в фильме также присутствуют интересные визуальные находки.

© Фото : Hype Film (2018)Кадр из фильма "Лето"
© Фото : Hype Film (2018)
Кадр из фильма "Лето"

Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гребенщиков назвал фильм Серебренникова о Цое лживым
Участники группы "Звери" Роман Билык и Герман Осипов получили приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму "Лето".

Мир юрского периода 2

Через три года после перезапуска популярной франшизы Стивена Спилберга она получила свое продолжение. Парк развлечений и курорт "Мир юрского периода" был разрушен динозаврами, вырвавшимися на волю. Люди покинули остров Нублар, а оставшиеся динозавры борются за выживание в джунглях. Узнав о неминуемом извержении вулкана, Оуэн (Крис Пратт) и Клэр (Брайс Даллас Ховард) присоединяются к спасательной операции. Оуэн хочет найти своего раптора Блю, а Клэр чувствует ответственность за жизнь существ, ранее вызывавших у нее ужас. Однако на острове выясняется, что у компании, организовавшей экспедицию, совсем другие, куда более зловещие планы.

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© Иллюстрация РИА Новости . Sid Mosdell / Алина Полянина
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Фильм получил не самые высокие оценки иностранных критиков — на сайте Rotten tomatoes ему поставили 6,3 балла из 10. "Мир Юрского периода 2" рассказывает новую историю популярной франшизы, однако действительно увлекательных моментов в нем мало", — отмечается на сайте.

Красотка на всю голову

Номинантка на "Золотой глобус" Эми Шумер играет девушку, которая находится в состоянии постоянной борьбы со своим лишним весом. Бесконечные диеты и занятия фитнесом — ее главные друзья, однако однажды она падает с тренажера, ударяется головой и начинает думать, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. Также в картине снялись Мишель Уильямс, Том Хоппер, Лорен Хаттон, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски.

Несмотря на интересную идею и желание высмеять гендерные стереотипы и одержимость современного общества внешним видом, критикам фильм показался неубедительным. Они поставили комедии всего 5,1 балла из 10.

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