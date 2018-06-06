Малый драматический театр покажет "Коварство и любовь" в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский Малый драматический театр (МДТ) покажет в Нью-Йорке один из своих лучших спектаклей – "Коварство и любовь", поставленный художественным руководителем театра, выдающимся российским режиссером Львом Додиным по одноименной пьесе Фридриха Шиллера, сообщили в пресс-службе театра.

МДТ выступит в Нью-Йорке с 6 по 16 июня. Спектакли пройдут на сцене Бруклинской Академии Музыки.

Малый Драматический театр часто гастролирует на сценах американских театров. География гастролей обширна и разнообразна: Бруклинская Академия Музыки, Линкольнский Фестиваль в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в Вашингтоне, Бостон, Чикаго, Шампейн-Урбана, Айова, Феникс.

Выбор американских и российских организаторов нынешних гастролей выпал на спектакль по пьесе европейского классика — Шиллера.

Театр надеется, что и англоязычные, и русскоязычные зрители Нью-Йорка откроют что-то новое и близкое для себя в вечной истории о коварстве любви и о любви коварства в исполнении одной из лучших театральных трупп, рассказанной одним из ведущих театральных режиссеров России.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов. Роли играют Елизавета Боярская, Олег Дмитриев, Игорь Иванов, Данила Козловский, Сергей Курышев, Татьяна Шестакова, Ксения Раппопорт, Игорь Черневич, Екатерина Тарасова.