Стали известны лауреаты балетного приза "Бенуа де ла Данс"-2018

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Имена лучших хореографов, танцовщиков, композиторов и сценографов названы во вторник на церемонии награждения балетного приза "Бенуа де ла Данс", которая прошла в Большом театре и знаменовала собой открытие фестиваля мирового балета "Бенуа де ла Данс".
Среди семи хореографов-номинантов на приз Бенуа его лауреатами стали Юрий Посохов за хореографию балета "Нуреев" и Дебора Колкер (балет "Собака без перьев").
Лучшей среди номинантов-танцовщиц лауреатом и обладательницей приза Бенуа стала Сэ-Ын Пак из Парижской оперы.
Лучшими танцовщиками и лауреатами приза стали Владислав Лантратов (Большой театр) и Исаак Эрнандес (Английский национальный балет).
Из двух номинантов-композиторов лауреатом и обладателем приза "Бенуа де ла Данс" стал Илья Демуцкий за балет "Нуреев".
По завершению церемонии награждения состоится гала-концерт номинантов на приз 2018 года.
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