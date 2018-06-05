Стали известны лауреаты балетного приза "Бенуа де ла Данс"-2018

Показ выставки Бенуа де ла Данс - 25 лет в Театральном музее имени А. А. Бахрушина. Архивное фото

Показ выставки Бенуа де ла Данс - 25 лет в Театральном музее имени А. А. Бахрушина. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Имена лучших хореографов, танцовщиков, композиторов и сценографов названы во вторник на церемонии награждения балетного приза "Бенуа де ла Данс", которая прошла в Большом театре и знаменовала собой открытие фестиваля мирового балета "Бенуа де ла Данс".

В этом году на награду номинированы 13 представителей 22 ведущих балетных компаний мира. Почетный приз "За жизнь в искусстве" получили выдающиеся танцовщицы Наталия Макарова и Сильви Гиллем.

Среди семи хореографов-номинантов на приз Бенуа его лауреатами стали Юрий Посохов за хореографию балета "Нуреев" и Дебора Колкер (балет "Собака без перьев").

Лучшей среди номинантов-танцовщиц лауреатом и обладательницей приза Бенуа стала Сэ-Ын Пак из Парижской оперы.

Лучшими танцовщиками и лауреатами приза стали Владислав Лантратов (Большой театр) и Исаак Эрнандес (Английский национальный балет).

Из двух номинантов-композиторов лауреатом и обладателем приза "Бенуа де ла Данс" стал Илья Демуцкий за балет "Нуреев".

По завершению церемонии награждения состоится гала-концерт номинантов на приз 2018 года.