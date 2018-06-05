Серебренников получил "балетный Оскар" за сценографию в спектакле "Нуреев"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников удостоен приза "Бенуа де ла Данс" за работу сценографа в спектакле "Нуреев" в Большом театре, сообщили во вторник на торжественной церемонии вручения награды, которая проходит на исторической сцене ГАБТа.

Серебренников удостоен приза "Бенуа де ла Данс" за работу сценографа в спектакле "Нуреев", премьера которого состоялась в нынешнем сезоне в Большом театре. В этом спектакле Серебренников также выступил как режиссер и автор либретто.

Серебренников недавно был удостоен высшей театральной национальной премии "Золотая Маска" за работу в спектакле "Нуреев".