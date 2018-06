Лучшие летние фестивали: от Bosco fresh fest до Пикника Афиши

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лето — пора фестивалей, и в этом году в Россию приезжает целая плеяда артистов — от мировых звезд до независимых музыкантов: зрителей ждут выступления Fever Ray, Arcade Fire, Антохи МС, Biffy Clyro, Gorillaz, Aphrodite и Pharaoh.

Bosco Fresh Fest

Bosco Fresh Fest пройдет 10 и 11 июня на территории Московской школы управления Сколково. Хедлайнерами фестиваля станут шведская певица Карин Дрейер Андерссон, выступающая под псевдонимом Fever Ray, и английская IDM-группа Orbital. К ним присоединится новая героиня умной поп-музыки украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет Race to Space, стремительно набирающий популярность, питерская группа СБПЧ, а также театральный панк-коллектив "Поехали". Также на фестивале выступят группа Счастливые люди.

В ночной программе "Bosco Fresh Night" девять артистов — Cream Soda, Lindstrøm, Каспер Тилрой, Wolf + Lamb, Владимир Кошмар, Aufgang B, Lee Gamble, Savage Grounds и Хелена Гауф.

Темой Bosco Fresh Fest в этом году станет космос, а свое вдохновение организаторы черпали из фильма Андрея Тарковского "Солярис" (1972). "Советские научно-фантастические фильмы обладают своей абсолютно уникальной айдентикой, и в этом есть особый шарм, который и будет отражен в нашем проекте. Мы бы хотели раскрыть тему устремлений в будущее, нового романтизма, тяги человека к новым знаниям. Именно поэтому идеальной для подобного формата площадкой мы сочли центр передового образования Сколково", — отметил художественный руководитель фестиваля Илья Куснирович.

Боль

По словам организаторов, уже четвёртый год подряд фестиваль "Боль" одним своим названием объясняет ситуацию, происходящую на отечественной независимой сцене в данный момент — это отсутствие возможности быть услышанным без коммерчески обеспеченного старта. Фестиваль оказывает поддержку молодым музыкантам, перемещая их с музыкальной периферии на полноценную сцену.

"Стараясь разрушить стереотипы о нишевости и непопулярности музыки, которая не звучит по радио, "Боль" стала проектом, конечной целью которого оказалась возможность дать голос как можно большему количеству музыкантов — как российских, так и зарубежных, — с которой фестиваль успешно справляется", — отмечают организаторы.

Пасош, Shortparis, Монеточка, Гречка, Хаски, Антоха МС — вот далеко не полный список русскоязычных исполнителей представленных на "Боли" в этом году и собирающих тысячные залы. Знакомые любому интересующемуся независимой сценой в России имена будут соседствовать с американцами The Soft Moon и целым легионом команд из Британии: Slaves, Shame, Cabbage, HMLTD, Feet.

Ahmad tea music festival

По традиции, Ahmad Tea Festival открывает для широкой публики новые имена и привозит в Москву целый десант музыкантов. Например, участники фестиваля, шотландцы с богатой музыкальной историей Biffy Clyro уже успели записать семь альбомов, четыре из которых попали в топ чарта UK Albums, и продать полтора миллиона копий пластинок. Молодой коллектив Circa Waves из Ливерпуля только в 2013 году выпустил свой первый сингл, а уже через год не только открывали тур NME Awards, но и выступали на разогреве у "The 1975". За этим последовал одноименный альбом, выступления на фестивалях, включая Гластонбери, Reading & Leeds и Boardmasters.

В то же время молодая арт-рок группа Sundara Karma разогревала Two Door Cinema Club, Bastille и Everything Everything, а год назад выступила на большом американском фестивале South by Southwest. Организаторы обещают исключительно горячий музыкальный напиток с безупречным вкусом.

Park live

Фестиваль Park Live пройдет в Москве в шестой раз. В этом году он впервые продлится три дня. Набережная парка Горького превратится в крупнейшую танцевальную и концертную площадку города. Так, 27 июля выступят музыкант и диджей David Guetta, чьи композиции звучали на Парижской неделе моды у Джона Гальяно, на afterparty Гран-при Монте-Карло гонок Formula-1; украинский музыкант Иван Дорн, который выпустил в прошлом году свой первый англоязычный альбом "Open the Dorn", а также дуэт Sofi Tukker.

Во второй день посетителей ждет возвращение легендарной британской группы Gorillaz. На ее счету статуэтка Grammy и рекордных девять номинаций за другие работы. За 12 лет они превратились в икону мира музыки, но выпустив в 2010 The Fall, попрощались со своими поклонниками. "Спустя 7 лет Gorillaz снова в деле… После своего затишья они вернулись с альбомом Humanz продолжительностью в 16 треков и длиною в жанровую жизнь. В новом релизе Gorillaz умело соединили поп, электронику, R'n'B и, конечно же, не обошлось без рок-н-ролла", — отмечают организаторы фестиваля.

Вместе со знаменитой виртуальной группой на одной сцене выступят Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave. В третий день фестиваля свои сеты сыграют Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic. Хедлайнером последнего дня фестиваля станет бристольская команда Massive attack.

"Команда людей, выросших на смеси культур хип-хопа и рэгги, они устраивали бешеные вечеринки в самых заброшенных и криминальных районах города Бристоль, играя адскую смесь из всех мыслимых и немыслимых стилей музыки. Их гипнотическое звучание, мрачная чувственность, вводящие в транс мелодии, сэмплы "ручной работы" — все это вызывает трепет у трип-хоперов всех цветов кожи и вероисповеданий", — подчеркивают организаторы.

Пикник Афиши

Четвертого августа в Коломенском в пятнадцатый раз пройдет фестиваль Пикник "Афиши". Хедлайнером фестиваля станет великий стадионный оркестр из Канады, доводящий зрителей до эйфории, Arcade Fire.

"Тонкая и рефлексивная музыка канадцев кажется слишком сложно устроенной для массового успеха. Впечатление полностью меняется, если оказаться на их концерте. Arcade Fire вживую — это великий стадионный оркестр и удалой карнавал из двух десятков поющих и танцующих людей", — рассказывают организаторы.

Более того, в этот день выступит после долгого гастрольного перерыва российская певица Земфира, дикие ребята из Мельбурна King Gizzard & the Lizard Wizard, рэпер из Бруклина Joey Bada$$, канадец с трепетным сердцем Rhye, а также классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian. "Шотландские классики инди-попа Belle and Sebastian как нельзя лучше дополняют атмосферу Пикника — с их светлой меланхолией, нежностью и даже инфантильностью. Идеальный саундтрек для летнего полудня, тем не менее, может и удивить — на стыке 2017 и 2018 группа выпустила серию из трех EP "How to Solve Our Human Problems". Так что фирменный фестивальный сет будет разбавлен новыми мелодиями", — рассказывают на "Пикнике".

Также завсегдатаев и новичков фестиваля ждет выступление молодого российского рэпера Pharaoh. "Восемнадцатилетний студент журфака МГУ Глеб Голубин, начинавший с мрачного клауд-рэпа из тоски, агрессии и чисто юношеских переживаний, не сразу был оценен критиками и слушателями. Зато сегодня Pharaoh — лидер местной рэп-сцены, а его звучание, когда-то такое непривычное, — канон, норма и стандарт, на который равняются представители следующего поколения", — подчеркивают организаторы.

Alfa Future people

Хэдлайнером фестиваля Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 10 по 12 августа, станут культовый российский музыкант Дельфин и легендарный британский диджей Aphrodite. "Суперсюрприз — выступление культового русского артиста Дельфина. Это живое исполнение, не диджейский сет. Я ликовал в душе, когда узнал, что все это подтвердилось. Это серьезный привоз, потому что электронный фестиваль вместе с пионером электронной музыки — лучшая комбинация. Откроет главную сцену диджей Aphrodite, легенда драм-н-бейса из Британии, человек, создававший джангл и драм-н-бейс. Легендарный фестиваль откроет легендарный диджей", — сказал журналистам букинг-агент фестиваля Кирилл Джам.

Хэдлайнерами хард-блока фестиваля станет коллектив Headhunters, любители драм-н-бейса услышат диджейский сет музыканта Sub Focus, также на сцену выйдет легендарный транс-диждей Gareth Emery, группы Noisecontrollers и Modestep. Кроме того, в Россию приедут артисты из Египта Aly&Fila, коллективы DVBBS, Swanky Tunes, Krewella.

Alfa Future People проводится под Нижним Новгородом ежегодно с 2014 года в середине лета. В прошлом году фестиваль посетили более 50-ти тысяч человек из 20-ти стран мира, на пяти сценах выступили более 100 популярных диджеев.