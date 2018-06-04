МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Певец Валерий Леонтьев отменил концерт в Туле из-за высокого давления, но успокоил своих поклонников, сообщив, что его здоровью ничего не угрожает.

Концерт должен был пройти в понедельник в Городском концертном зале Тулы.

"Дорогие друзья мои! Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле — разовый случай. Давление, действительно, было высоким, и медики настояли на отмене. Все мы — люди, и я — не исключение, случается и так", — написал Леонтьев на своей странице в социальной сети Instagram.