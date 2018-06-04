Победительница "Ты супер!" стала лауреатом "Детской новой волны 2018"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова получила приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых певцов "Детская новая волна 2018", проходившем в детском лагере "Артек".

На сцене соревновались 14 участников из девяти стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины, России. В состав жюри в этом году вошли Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев и Юлианна Караулова. Председателем был композитор и продюсер Игорь Крутой.

"Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста" — сказала Анкудинова.

НТВ покажет телеверсию конкурса 16 июня в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.