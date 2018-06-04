"Лето" без "Кино": почему фильм Кирилла Серебренникова не о Викторе Цое

СОЧИ, 4 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Главный отечественный кинофестиваль "Кинотавр" в минувшие выходные открылся в Сочи российской премьерой фильма Кирилла Серебренникова "Лето". Мировая премьера состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, где картина получила приз за лучший саундтрек.

В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня. Корреспондент РИА Новости посмотрела фильм и узнала, чего ждать от него поклонникам Виктора Цоя.

Лето 1981 года, Ленинград. Уже звезда рок-андеграунда Майк Науменко знакомится с будущей звездой, а пока краснодеревщиком, "пэтэушником с гитарой" Виктором Цоем. Между ними — жена Майка Наталья Науменко. Она — скорее связующее звено, чем роковая женщина. Но именно на основе ее воспоминаний и написан сценарий фильма. Она же в ходе съемок консультировала создателей картины и исполнительницу главной роли актрису Ирину Старшенбаум.

Возможно, отсюда и первый парадокс этого фильма — он не столько о Викторе Цое и зарождении "Кино", сколько о лидере группы "Зоопарк" Майке Науменко. Он — "лирический герой", автор той самой песни "Лето". Альбом не пишется, ощущение вторичности собственной музыки по сравнению с западными кумирами давит, вдобавок появляется стихийно талантливый младший друг, которым очарована любимая жена.

© Hype Film (2018) Кадр из фильма "Лето" © Hype Film (2018) Кадр из фильма "Лето"

Роль Майка, а также его песни исполнил популярный рок-музыкант Рома Зверь, действительно внешне похожий на Науменко. Продюсер картины Илья Стюарт, отвечая на вопрос РИА Новости, признался, что других кандидатов на роль не рассматривалось.

"На наш взгляд, у него уникальное сходство с персонажем — не только визуальное, но и внутреннее. Кроме того, было очень важно, что музыканта играет музыкант, мне кажется, это чувствуется по тому, как он держит гитару, ведет себя на сцене. Так актер не сделает", — уверен Стюарт.

Однако настоящие чудеса перевоплощения выпали на долю Тео Ю, исполнившего роль Виктора Цоя. Ему удалось создать не знакомый по клипам и другим фильмам рок-образ музыканта, но его бытовой портрет, передающий удивительное органическое обаяние этого человека.

Актер объяснил, как и в чем искал общее с Цоем.

"Мне кажется, что в перформативном искусстве не так много корейцев, которые сочетают в себе европейско-азиатское происхождение. Виктор Цой, видеохудожник Нам Джун Пек и я, больше никого не знаю. У меня корейско-немецкое происхождение, я родился и вырос в Германии, но у нас с Виктором Цоем есть общее — мы оба любим писать стихи. Имея восточные корни, но относясь преимущественно к европейской культуре, мы оба несем в себе эмоциональный опыт, который я определяю как меланхолию, и в этой интерпретации мы с Кириллом Серебренниковым сошлись. Физически мы с Виктором не похожи. Я гораздо меньше, он более мужественный. И здесь надо отдать должное костюмерам и гримерам", — рассказал Тео Ю.

Одной из главных интриг фильма остается дубляж — авторы картины до сих пор не раскрывают, кто так точно озвучил легендарного музыканта. Однако не стоит ждать от "Лета" документальной достоверности. Это в первую очередь художественное кино, и очень авторское. В титрах подчеркивается, что картина снята по мотивам воспоминаний Натальи Науменко и для усиления эффекта добавлены сцены и герои, любое совпадение которых с реальными людьми — чистая случайность.

Так, например, вместо музыканта первого состава группы "Кино" Алексея Рыбина в фильме напарник Виктора Цоя — вымышленный гитарист Леонид. Исполнитель этой роли, актер "Гоголь-центра" Филипп Авдеев хотел встретиться с прототипом своего героя, но получил отказ.

"Не понимаю, по какой причине, можно только гадать. Поэтому мы договорились с Кириллом Семеновичем, что это все-таки будет вымышленный персонаж, то есть на реальной основе, но абсолютно интуитивный, импровизационный, вообще, практически не прописанный в сценарии герой. Кирилл мне сказал: "Просто влезай в кадр, такова суть этого человека и персонажа". Я так и делал, собственно, весь фильм", — говорит Авдеев.

Помимо Рыбина, недовольство фильмом до его выхода выразил еще один важный участник тех событий — Борис Гребенщиков. В "Лете" его персонажу (без указания реального прототипа) отведена эпизодическая роль в исполнении Никиты Ефремова. Неоднозначен герой, обозначенный в титрах как Скептик. Он все время напоминает зрителю, что "ничего этого не было", как будто режиссер действительно опасался упреков в недостоверности.

И тут возникает второй парадокс — даже зная синопсис, очень сложно определить, о чем эта картина. Формально это фильм-биография, но с тем же успехом его можно назвать мюзиклом. По сути, это два фильма в одном — история отношений четы Науменко с Виктором Цоем (ничего скандального, все предельно целомудренно) и признание в любви к рок-андеграунду 1980-х, чей групповой портрет Серебренников создает в формате видеоклипа.

Герои поют песни западных рок-звезд везде — в электричке, троллейбусе, на улице под дождем. Им внезапно подпевают случайные попутчики — обыватели, с которыми у "патлатых рокеров" как будто бы ничего общего. Эти яркие, раскрашенные рисунками, а иногда и цветом (фильм в основном черно-белый) музыкальные вставки — всего лишь фантазии героев, о чем зрителю услужливо, а иногда слишком нарочито и грубовато напоминает тот самый Скептик.

Большая часть песен звучит на английском, но на полях кадра периодически возникает подстрочник или появляется тетрадка Майка Науменко, куда он записывал переводы любимых песен зарубежных исполнителей. В этих деталях отчетливо проступает театральный бэкграунд режиссера. Пространство кадра периодически превращается в экспериментальный театр, за которым, надо отметить, виртуозно поспевает оператор Владислав Опельянц. Ему на "Кинотавре" устроили настоящую овацию.

В начальных титрах "Лета" есть посвящение — "Тем, кого мы любим". Сложно сказать, полюбят ли "Лето" поклонники Виктора Цоя или участники Ленинградского рок-клуба, но зрительский интерес картине обеспечен, причем не только в России. Ленту уже закупили для проката в 23 странах.