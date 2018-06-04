"Лето" без "Кино": почему фильм Кирилла Серебренникова не о Викторе Цое

СОЧИ, 4 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Главный отечественный кинофестиваль "Кинотавр" в минувшие выходные открылся в Сочи российской премьерой фильма Кирилла Серебренникова "Лето". Мировая премьера состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, где картина получила приз за лучший саундтрек.
В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня. Корреспондент РИА Новости посмотрела фильм и узнала, чего ждать от него поклонникам Виктора Цоя.
Возможно, отсюда и первый парадокс этого фильма — он не столько о Викторе Цое и зарождении "Кино", сколько о лидере группы "Зоопарк" Майке Науменко. Он — "лирический герой", автор той самой песни "Лето". Альбом не пишется, ощущение вторичности собственной музыки по сравнению с западными кумирами давит, вдобавок появляется стихийно талантливый младший друг, которым очарована любимая жена.
"На наш взгляд, у него уникальное сходство с персонажем — не только визуальное, но и внутреннее. Кроме того, было очень важно, что музыканта играет музыкант, мне кажется, это чувствуется по тому, как он держит гитару, ведет себя на сцене. Так актер не сделает", — уверен Стюарт.
Однако настоящие чудеса перевоплощения выпали на долю Тео Ю, исполнившего роль Виктора Цоя. Ему удалось создать не знакомый по клипам и другим фильмам рок-образ музыканта, но его бытовой портрет, передающий удивительное органическое обаяние этого человека.
"Мне кажется, что в перформативном искусстве не так много корейцев, которые сочетают в себе европейско-азиатское происхождение. Виктор Цой, видеохудожник Нам Джун Пек и я, больше никого не знаю. У меня корейско-немецкое происхождение, я родился и вырос в Германии, но у нас с Виктором Цоем есть общее — мы оба любим писать стихи. Имея восточные корни, но относясь преимущественно к европейской культуре, мы оба несем в себе эмоциональный опыт, который я определяю как меланхолию, и в этой интерпретации мы с Кириллом Серебренниковым сошлись. Физически мы с Виктором не похожи. Я гораздо меньше, он более мужественный. И здесь надо отдать должное костюмерам и гримерам", — рассказал Тео Ю.
Одной из главных интриг фильма остается дубляж — авторы картины до сих пор не раскрывают, кто так точно озвучил легендарного музыканта. Однако не стоит ждать от "Лета" документальной достоверности. Это в первую очередь художественное кино, и очень авторское. В титрах подчеркивается, что картина снята по мотивам воспоминаний Натальи Науменко и для усиления эффекта добавлены сцены и герои, любое совпадение которых с реальными людьми — чистая случайность.
"Не понимаю, по какой причине, можно только гадать. Поэтому мы договорились с Кириллом Семеновичем, что это все-таки будет вымышленный персонаж, то есть на реальной основе, но абсолютно интуитивный, импровизационный, вообще, практически не прописанный в сценарии герой. Кирилл мне сказал: "Просто влезай в кадр, такова суть этого человека и персонажа". Я так и делал, собственно, весь фильм", — говорит Авдеев.
Помимо Рыбина, недовольство фильмом до его выхода выразил еще один важный участник тех событий — Борис Гребенщиков. В "Лете" его персонажу (без указания реального прототипа) отведена эпизодическая роль в исполнении Никиты Ефремова. Неоднозначен герой, обозначенный в титрах как Скептик. Он все время напоминает зрителю, что "ничего этого не было", как будто режиссер действительно опасался упреков в недостоверности.
Герои поют песни западных рок-звезд везде — в электричке, троллейбусе, на улице под дождем. Им внезапно подпевают случайные попутчики — обыватели, с которыми у "патлатых рокеров" как будто бы ничего общего. Эти яркие, раскрашенные рисунками, а иногда и цветом (фильм в основном черно-белый) музыкальные вставки — всего лишь фантазии героев, о чем зрителю услужливо, а иногда слишком нарочито и грубовато напоминает тот самый Скептик.
В начальных титрах "Лета" есть посвящение — "Тем, кого мы любим". Сложно сказать, полюбят ли "Лето" поклонники Виктора Цоя или участники Ленинградского рок-клуба, но зрительский интерес картине обеспечен, причем не только в России. Ленту уже закупили для проката в 23 странах.