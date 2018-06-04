РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Лето" без "Кино": почему фильм Кирилла Серебренникова не о Викторе Цое

08:0004.06.2018
08732
© Hype Film (2018)Кадр из фильма ЛетоКадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)

 СОЧИ, 4 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Главный отечественный кинофестиваль "Кинотавр" в минувшие выходные открылся в Сочи российской премьерой фильма Кирилла Серебренникова "Лето". Мировая премьера состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, где картина получила приз за лучший саундтрек.

В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня. Корреспондент РИА Новости посмотрела фильм и узнала, чего ждать от него поклонникам Виктора Цоя.

Кадр из фильма Лето
© Фото : Hype Film (2018)
Русский "Ла-Ла Ленд": в Канне оценили фильм Серебренникова "Лето"
Лето 1981 года, Ленинград. Уже звезда рок-андеграунда Майк Науменко знакомится с будущей звездой, а пока краснодеревщиком, "пэтэушником с гитарой" Виктором Цоем. Между ними — жена Майка Наталья Науменко. Она — скорее связующее звено, чем роковая женщина. Но именно на основе ее воспоминаний и написан сценарий фильма. Она же в ходе съемок консультировала создателей картины и исполнительницу главной роли актрису Ирину Старшенбаум.

Возможно, отсюда и первый парадокс этого фильма — он не столько о Викторе Цое и зарождении "Кино", сколько о лидере группы "Зоопарк" Майке Науменко. Он — "лирический герой", автор той самой песни "Лето". Альбом не пишется, ощущение вторичности собственной музыки по сравнению с западными кумирами давит, вдобавок появляется стихийно талантливый младший друг, которым очарована любимая жена.

© Hype Film (2018)Кадр из фильма "Лето"
© Hype Film (2018)
Кадр из фильма "Лето"

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Российское кино взломало голливудские правила
Роль Майка, а также его песни исполнил популярный рок-музыкант Рома Зверь, действительно внешне похожий на Науменко. Продюсер картины Илья Стюарт, отвечая на вопрос РИА Новости, признался, что других кандидатов на роль не рассматривалось.

"На наш взгляд, у него уникальное сходство с персонажем — не только визуальное, но и внутреннее. Кроме того, было очень важно, что музыканта играет музыкант, мне кажется, это чувствуется по тому, как он держит гитару, ведет себя на сцене. Так актер не сделает", — уверен Стюарт.

Однако настоящие чудеса перевоплощения выпали на долю Тео Ю, исполнившего роль Виктора Цоя. Ему удалось создать не знакомый по клипам и другим фильмам рок-образ музыканта, но его бытовой портрет, передающий удивительное органическое обаяние этого человека.

Актёры, оператор и продюсер на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилл Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля. 9 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Канны встретили фильм Серебренникова "Лето" овациями
Актер объяснил, как и в чем искал общее с Цоем.

"Мне кажется, что в перформативном искусстве не так много корейцев, которые сочетают в себе европейско-азиатское происхождение. Виктор Цой, видеохудожник Нам Джун Пек и я, больше никого не знаю. У меня корейско-немецкое происхождение, я родился и вырос в Германии, но у нас с Виктором Цоем есть общее — мы оба любим писать стихи. Имея восточные корни, но относясь преимущественно к европейской культуре, мы оба несем в себе эмоциональный опыт, который я определяю как меланхолию, и в этой интерпретации мы с Кириллом Серебренниковым сошлись. Физически мы с Виктором не похожи. Я гораздо меньше, он более мужественный. И здесь надо отдать должное костюмерам и гримерам", — рассказал Тео Ю.

Одной из главных интриг фильма остается дубляж — авторы картины до сих пор не раскрывают, кто так точно озвучил легендарного музыканта. Однако не стоит ждать от "Лета" документальной достоверности. Это в первую очередь художественное кино, и очень авторское. В титрах подчеркивается, что картина снята по мотивам воспоминаний Натальи Науменко и для усиления эффекта добавлены сцены и герои, любое совпадение которых с реальными людьми — чистая случайность.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
Цой, Пушкин, Сочи: какие фильмы могут взять приз на "Кинотавре"
Так, например, вместо музыканта первого состава группы "Кино" Алексея Рыбина в фильме напарник Виктора Цоя — вымышленный гитарист Леонид. Исполнитель этой роли, актер "Гоголь-центра" Филипп Авдеев хотел встретиться с прототипом своего героя, но получил отказ.

"Не понимаю, по какой причине, можно только гадать. Поэтому мы договорились с Кириллом Семеновичем, что это все-таки будет вымышленный персонаж, то есть на реальной основе, но абсолютно интуитивный, импровизационный, вообще, практически не прописанный в сценарии герой. Кирилл мне сказал: "Просто влезай в кадр, такова суть этого человека и персонажа". Я так и делал, собственно, весь фильм", — говорит Авдеев.

Помимо Рыбина, недовольство фильмом до его выхода выразил еще один важный участник тех событий — Борис Гребенщиков. В "Лете" его персонажу (без указания реального прототипа) отведена эпизодическая роль в исполнении Никиты Ефремова. Неоднозначен герой, обозначенный в титрах как Скептик. Он все время напоминает зрителю, что "ничего этого не было", как будто режиссер действительно опасался упреков в недостоверности.

Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гребенщиков назвал фильм Серебренникова о Цое лживым
И тут возникает второй парадокс — даже зная синопсис, очень сложно определить, о чем эта картина. Формально это фильм-биография, но с тем же успехом его можно назвать мюзиклом. По сути, это два фильма в одном — история отношений четы Науменко с Виктором Цоем (ничего скандального, все предельно целомудренно) и признание в любви к рок-андеграунду 1980-х, чей групповой портрет Серебренников создает в формате видеоклипа.

Герои поют песни западных рок-звезд везде — в электричке, троллейбусе, на улице под дождем. Им внезапно подпевают случайные попутчики — обыватели, с которыми у "патлатых рокеров" как будто бы ничего общего. Эти яркие, раскрашенные рисунками, а иногда и цветом (фильм в основном черно-белый) музыкальные вставки — всего лишь фантазии героев, о чем зрителю услужливо, а иногда слишком нарочито и грубовато напоминает тот самый Скептик.

Оператор Владислав Опельянц, актеры Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Роман Билык и продюсер Илья Стюарт на фотосессии фильма Кирилла Серебренникова Лето. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Права на показ фильм Кирилла Серебренникова "Лето" купили 23 страны
Большая часть песен звучит на английском, но на полях кадра периодически возникает подстрочник или появляется тетрадка Майка Науменко, куда он записывал переводы любимых песен зарубежных исполнителей. В этих деталях отчетливо проступает театральный бэкграунд режиссера. Пространство кадра периодически превращается в экспериментальный театр, за которым, надо отметить, виртуозно поспевает оператор Владислав Опельянц. Ему на "Кинотавре" устроили настоящую овацию.

В начальных титрах "Лета" есть посвящение — "Тем, кого мы любим". Сложно сказать, полюбят ли "Лето" поклонники Виктора Цоя или участники Ленинградского рок-клуба, но зрительский интерес картине обеспечен, причем не только в России. Ленту уже закупили для проката в 23 странах.

© REUTERS / Jean-Paul PelissierКоманда фильма "Лето" на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 9 мая 2018 года
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Команда фильма "Лето" на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 9 мая 2018 года
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена