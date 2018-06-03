В Петербурге в понедельник пройдет прощание с режиссером Томошевским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, актером и режиссером Юрием Томошевским, который в начале мая скончался в Германии в результате несчастного случая, состоится в понедельник, похороны пройдут на Волковском кладбище.

"Прощание с Юрием Валентиновичем Томошевским состоится 4 июня, в понедельник, с 10.30 до 12.00 мск в филармонии для детей и юношества… Отпевание состоится в 14.00 мск в церкви Воскресения Словущего… с последующим захоронением на православном Волковском кладбище", — сообщается на сайте детской филармонии, главным режиссером которой работал Томошевский.

Ранее в мае участники театральных постановок Томошевского объявили сбор материальной помощи в связи с его гибелью за рубежом. Эти средства, как сообщал в социальных сетях сын режиссера Егор Томошевский, были направлены в Германию на оплату расходов, связанных с кремацией Юрия Томошевского и доставкой его праха в Россию. По информации издания "Фонтанка", Томошевский скончался 5 мая во время частной поездки в Германию.

Томошевский родился 11 августа 1956 года в Пятигорске, в 1978 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского в Москве. С 2006 года и до конца жизни Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Также с 2013 года он руководил Романтическим театром Юрия Томошевского.