Права на показ фильм Кирилла Серебренникова "Лето" купили 23 страны

Оператор Владислав Опельянц, актеры Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Роман Билык и продюсер Илья Стюарт на фотосессии фильма Кирилла Серебренникова Лето. Архивное фото

Оператор Владислав Опельянц, актеры Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Роман Билык и продюсер Илья Стюарт на фотосессии фильма Кирилла Серебренникова Лето. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" продан в 23 страны, рассказал на пресс-конференции в рамках кинофестиваля "Кинотавр" продюсер фильма Илья Стюарт.

"Кино уже продано в 23 страны", — сказал Стюарт.

Мировая премьера фильма "Лето" прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где она получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня.