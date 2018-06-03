Актер и режиссер Всеволод Шиловский отмечает 80-летний юбилей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Всеволода Шиловского с 80-летием, отметив, что актер сыграл множество ярких ролей в кино и на театральной сцене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Множество ярких ролей в кино и на театральной сцене, блестящие режиссёрские работы, активная педагогическая деятельность, авторский театр-студия – всё это грани Вашего удивительного таланта", — написал Медведев.

Глава правительства отметил удивительную способность актера перевоплощаться и передавать сложные эмоции своих героев. "Даже отрицательные персонажи в Вашем исполнении – это неоднозначные, интересные личности", — подчеркнул он.

Медведев также подметил, что режиссерский стиль Шиловского, благодаря которому каждая его роль, кинофильм или театральная постановка запоминаются надолго, отличает "глубина, искренность и тонкий юмор".