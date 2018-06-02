Американский режиссер снимет фильм о маньяке по мотивам дела Вайнштейна

ПАРИЖ, 2 июн — РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма рассказал, что пишет сценарий фильма ужасов, основанный на деле Харви Вайнштейна.

"Я сейчас пишу сценарий фильма про этот скандал, который я в настоящий момент обсуждаю с одним французским продюсером. Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии", — рассказал Де Пальма в интервью газете Parisien

Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.