Ирина Скобцева получила почетный приз "Кинотавра"

СОЧИ, 2 июн — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирине Скобцева получила почетный приз "За трепетность таланта и чарующую женственность" на церемонии открытия фестиваля "Кинотавр" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Приз за отсутствующую Скобцеву получил ее сын — режиссер Сергей Бондарчук. Он зачитал обращение актрисы к кинофоруму, в котором она благодарила "всех тех, кто многие годы осуществляет "Кинотавр", тем самым развивает российское кино".

Народная артистка РСФСР, вдова режиссера Сергея Бондарчука дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича "Отелло". Фильм получил приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале (1956), Скобцева была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Актриса снялась в более чем 70 фильмах в числе которых "Война и мир", "Они сражались за родину" и многие другие.

Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи со 2 по 10 июня.