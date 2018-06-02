В Сочи открылся кинофестиваль "Кинотавр"

СОЧИ, 2 июн — РИА Новости, Анна Горбашова. Российский кинофестиваль "Кинотавр" открылся в субботу в Сочи, церемония проходит в Зимнем театре, ее ведет актер Данила Казловский, передает корреспондент РИА Новости.

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В основную конкурсную программу которого вошли 14 фильмов.

По красной дорожке фестиваля прошли советник президента по культуре Владимир Толстой, глава "Госфильмофонда" Вячеслав Тельнов, председатель попечительского совета фестиваля режиссёр Федор Бондарчук, президент "Кинотавра" Александр Роднянский, актеры Петр Федоров, Дарья Мороз, Оксана Акиньшина и Игорь Верник, режиссеры Владимир Хотиненко и Александр Прошкин, телеведущая Ксения Собчак и многие другие.

"Кинотавр" для меня — все. Это надежда увидеть что-то необычное, новое, надежда помочь кому то состояться, это удивительная площадка, где можно встретить всех в одно время, создать какие-то альянсы, построить проекты. Я всегда рад здесь находиться", — сказал перед началом церемонии РИА Новости Роднянский.

Ведущим церемонии открытия фестиваля стал Козловский, который отметил, что для него большая честь вести крупнейший российский киносмотр.

Церемонию открыл Толстой, который зачитал приветственную телеграмму от президента Владимир Путина. Приветствие фестивалю также прислал премьер-министр Дмитрий Медведев, его озвучил Роднянский.

"Не было года, чтобы какие-то новшества не появлялись в нашей программе. В этом году у нас тоже произошли изменения, спустя 15 лет в программу фестиваля вернулся конкурс "Дебют", — добавил продюсер от себя.

Он отметил, что доля российского кино растет, что заставило организаторов кинофорума задуматься о том, чтобы дать молодым возможность заявить о себе в новом конкурсе. Председатель жюри конкурса "Дебют" кинокритик Андрей Плахов сказал, что "надеется увидеть фильмы-поступки".

Козловский представил председателя жюри основного конкурса режиссера Алексея Попогребского и членов жюри — актрису Оксану Акиньшину, композитора Игоря Вдовина, актёр Игоря Верника, продюсера Евгения Гиндилиса, оператора Левана Капанадзе и кинокритика Стаса Тыркина.

Актер затем прочитал монолог о себе 80-летнем, где будет "заниматься, возможно, виноделием".

"Лето" в Сочи

Фильмом открытия фестиваля стала картина Кирилла Серебренникова "Лето" о лидере группы "Кино" Викторе Цое.

Мировая премьера фильма прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где картина получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.

"Я видел фильм на Каннском фестивале, он произвел на меня сильное впечатление. Кирилл сделал визуально то, что до него не делал никто в мировом кино", — поделился с с РИА Новости впечатлениями вице-директор компании Unifrance по странам Восточной Европы Жоэль Шапрон.

Сюжет основан на малоизвестной истории отношений Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Роднянский.