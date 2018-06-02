Путин направил приветствие участникам кинофестиваля "Кинотавр"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX российского кинофестиваля "Кинотавр", отметив весомый вклад форума в развитие российского киноискусства. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"За минувшие годы этот замечательный форум прошёл яркий, насыщенный путь и заслуженно считается одним из наиболее востребованных событий культурной жизни страны. Интересной конкурсной программой, тёплой, радушной атмосферой он объединяет в Сочи большое количество участников и гостей, чтобы познакомить их с лучшими новинками отечественного кинопроката и конечно, подарить незабываемые впечатления от пребывания на черноморском побережье России", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что форум верен своим традициям и неизменно поддерживает проекты молодых кинематографистов.

"Многие дебютанты предыдущих фестивалей сумели блестяще реализовать свой талант, стать признанными мастерами. Сегодня они добиваются значимых творческих успехов, создают глубокие, содержательные работы, которые достойно представляют нашу страну на престижных международных смотрах", — говорится в телеграмме.

Президент выразил убежденность в весомом вкладе "Кинотавра" в продвижение и популяризацию российского киноискусства. В своем приветствии Путин также отметил, что форум станет настоящим праздником для всех присутствующих.