Асгар Фархади возглавит жюри ереванского кинофестиваля

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Жюри ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в 2018 году возглавит двукратный лауреат премии "Оскар" иранский режиссер Асгар Фархади, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Какая кинопродукция вам больше всего нравится? Современные отечественные фильмы

Современные зарубежные фильмы

Советская классика

Мировая классика Результаты 9.8% Современные отечественные фильмы

17.2% Современные зарубежные фильмы

56.4% Советская классика

16.6% Мировая классика Все опросы Голосовать

"Пятнадцатый международный кинофестиваль "Золотой абрикос" откроется в Ереване 8 июля и продлится восемь дней … Жюри конкурса игрового кино возглавит дважды "оскароносный" иранский режиссер Асгар Фархади", — говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля.

Вместе с ним картины в номинации "Игровое кино" оценят также президент Европейского кинорынка Беки Пробст, российский и французский режиссеры Борис Хлебников и Валери Масадян, а также известный британский оператор Лери Смит, дополняется в сообщении.

Фархади стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2012 и 2017 годах за картины "Развод Надера и Симин" и "Коммивояжер".

По данным оргкомитета, в жюри документального кино, которое возглавит китайский режиссер Чжао Лян, войдут российский сценарист Алексей Вахрушев, литовский и голландский режиссеры и продюсеры Аудрюс Стонис и Бен ван Лисхаут, а также кинорежиссер Тамара Степанян из Франции.

Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные кинодеятели, среди которых были писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.