На фестивале "Красная площадь" прошла встреча с Анной Гавальдой

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Встреча читателей с французской писательницей Анной Гавальдой прошла в субботу в рамках книжного фестиваля "Красная площадь — 2018" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

В ходе встречи читатели смогли пообщаться с писательницей, задать ей интересующие вопросы, также запланирована автограф-сессия.

"Я очень взволнована вашим присутствием. Вы совершенно прекрасно понимаете, насколько волнительно для меня быть здесь с вами. Вы, конечно, привыкли ходить на Красную площадь, но для меня Красная площадь — это миф, как если бы российского писателя пригласили провести встречу с читателями на Эйфелевой башне, он тоже, скорее всего, был бы очень взволнован", — обратилась Гавальда к собравшимся.

Фестиваль "Красная площадь" проходит в столице с 31 мая по 3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером книжного фестиваля.