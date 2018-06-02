Путин поздравил гостей 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, отметив, что такие масштабные инициативы выполняют высокую просветительскую миссию.

"Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии… Отмечу, что такие серьезные, масштабные инициативы очень важны сегодня. Они выполняют высокую подвижническую, просветительскую миссию, вносят огромный вклад в сохранение и популяризацию нашего богатейшего исторического, литературного, культурного, духовного наследия, воспитывают у молодежи чувство гордости за Отечество", — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил Путин, в начале июня по всей России каждый год проходят Пушкинские дни. Но одним из главных центров празднеств по праву считается "Болдино" — родовая усадьба великого русского поэта.

"С этими удивительными по красоте местами тесно связаны яркие страницы жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, прежде всего, знаменитая Болдинская осень. Уверен, что нынешний праздник поэзии порадует всех богатой, насыщенной программой, оставит самые добрые, незабываемые впечатления", — добавил Путин.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в этом году проходит в селе Большом Болдине в Нижегородской области 2-3 июня.