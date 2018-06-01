Джоан Роулинг напишет сценарий для третьей части "Фантастических тварей"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Автор серии книг о Гарри Поттере и сценарист фильмов "Фантастические твари" британская писательница Джоан Роулинг приступила к написанию сценария для третьей части франшизы.

"Я только что закончила четвертый роман Гэлбрейта (псевдоним писательницы) "Смертельная белизна", и теперь я пишу сценарий для фильма "Фантастические твари 3", — сообщила Роулинг на своем сайте.

По словам писательницы, после этого она приступит к написанию еще одной книги для детей, над сюжетом которой она работала на протяжении шести лет.

Премьера второй части франшизы "Фантастические твари: Преступления Грин-Де-Вальда" состоится 16 ноября.

Джоан Роулинг ранее сообщила, что рассчитывает на производство пяти фильмов в этой серии.

Действие фильма "Фантастические твари" происходит в 1926 году. Главный герой в исполнении британского актера Эдди Редмэйна, изучающий магических существ, прибывает в Нью-Йорк, взяв с собой несколько опасных экземпляров. События в фильме разворачиваются за 70 лет до того, как начинаются приключения Гарри Поттера в мире магии.