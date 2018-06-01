Драму "Непрощенный" с Нагиевым хотят купить для проката во Франции и Италии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Драму Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли по итогам Каннского кинорынка хотят купить для проката во Франции, Бразилии, Италии и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании Роскино со ссылкой на директора по международным продажам и закупкам ГК "Планета Информ" Анастасию Баньковскую.

Россия на кинорынке

Международный кинорынок Marche du Film в Канне проходил в рамках кинофестиваля с 8 по 17 мая. В Канне группа компаний "Планета Информ" представила зарубежным дистрибьюторам фильм ужасов "Фото на память", драму "Непрощенный", историко-приключенческий фильм "Танки", комедию "Я Худею" и триллер-хоррор "Проигранное место".

"Драма "Непрощенный" никого не оставила равнодушным, и все байеры отметили ее высокий потенциал. На рынке фильм продан в Китай, ведутся переговоры с Ближним Востоком, Индией, Турцией, Францией, Тайванем, Бразилией, Италией, Кореей", — рассказала Баньковская.

Также по ее словам, фильм "Танки" в первые же дни рынка закупили во Францию, Китай, Японию и Корею. Проект также интересен Великобритании, Испании, Бразилии, Тайваню и Польше.

Более того, компания "Централ Партнершип" продала более чем в 100 стран мира права на хоррор "Русалка. Озеро мертвых", а компания Wizart продала мультфильм "Снежная Королева: Зазеркалье" в Латвию, Литву, Эстонию. Также киноконцерн "Мосфильм" в рамках кинорынка представил свои новые проекты "Решение о ликвидации", права на прокат которого были проданы в Китай, Японию и Корею, а также драму "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова.

Компания Russian World Vision по итогам Marche du Film договорилась о реализации прав на фильм "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" на территории Китая. Также этот фильм будет показан в самолетах французских, голландских и польских авиалиний. Более того, китайские дистрибьюторы заинтересованы в приобретении всех прав, а также выпуске в кинотеатральный прокат фильмов "Отрыв" и "Временные трудности".

Российский стенд Каннского фестиваля

"Уже одиннадцатый год представительство российской делегации на Каннском международном кинофестивале и кинорынке организуется компанией Роскино при поддержке министерства культуры России, министерства иностранных дел России и правительства Москвы. Стратегический партнер – ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии", — отмечается в материале.

За восемь дней работы в российском павильоне прошло 14 мероприятий разного формата, которые посетило более 4,5 тысяч профессионалов индустрии. В павильоне прошли презентации первого сериала для мобильных телефонов "1968.digital" совместного производства Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна и Тимура Бекмамбетова, фильмов "Вечная Жизнь Александра Христофорова", "Ильинский рубеж" и "Учености плоды", а также драмы "Непрощенный".

Более того, в павильоне Роскино представили проект "Кроличья лапа" режиссера и лауреата Каннского кинофестиваля Наны Джорджадзе. В картине примут участие Пьер Ришар, Евгения Добровольская и Евгений Ткачук, а съемки начнутся в начале июня.

Московская кинокомиссия

Отдельно в павильоне прошла презентация Московской кинокомиссии, целью которой является поддержка российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории российской столицы, а также содействие в решении организационных, административных, и производственных вопросов, консультации по выбору локаций, получение разрешения на съемки и предоставление доступа на труднодоступные локации.

Как рассказала глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, в международной индустрии до недавних пор бытовало мнение, что в Москве снимать дорого и небезопасно. На самом деле сегодня это один из самых благоустроенных городов мира, проблемы безопасности остались далеко в 90-х, а разница в валютных курсах делает Москву удобной по сравнению с большинством европейских локаций.

Она подчеркнула, что снимая Москву в Будапеште или Праге, невозможно передать дух уникального мегаполиса, к тому же в российской столице множество архитектурных стилей, похожих на другие города, что удобно и экономно для съемок. При этом несмотря на то, что система рибейтов пока в стадии разработки, условия, которые предоставляет правительство Москвы, и скидки на лучшее съемочное оборудование и услуги от московских продакшн-компаний делают съемки в Москве выгодными, даже по сравнению с городами, где действует система налоговых льгот.

Также на стенде прошел премьерный показ короткометражного игрового фильма "Moscow in Motion", который был снят в Москве на сложнодоступных объектах при поддержке городских и федеральных структур, а также фотопроекта "Москва в движении", в рамках которого фотограф Антон Ланге отснял сотни локаций и объектов города в разные времена года.