В Москве на Останкинской башне появится портрет кота Матроскина

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Портрет кота Матроскина из мультсериала "Простоквашино" появится на внешней стороне Останкинской башни в Москве в День защиты детей, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Останкинская телебашня и киностудия "Союзмультфильм" проведут совместную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. 1 июня внешнюю сторону телевышки украсит портрет Кота Матроскина и героини новых серий "Простоквашино" Веры Павловны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, персонажи мультфильма в этот день будут встречать посетителей Останкинской башни, которые также смогут увидеть новые эпизоды сериала на смотровой площадке.

Эксклюзивная премьера мультсериала "Возвращение в Простоквашино" состоялась в интернете в начале апреля. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова. На сегодняшний день первая серия современного "Простоквашино" набрала более 25 миллионов просмотров.