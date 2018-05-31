ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости, Мария Табак. Коллекционеры русского искусства никуда не денутся, несмотря на все политические неурядицы, заявил в интервью РИА Новости глава международного департамента русского искусства Christie"s Алексей Тизенгаузен.

В понедельник в Лондоне стартует неделя "русского искусства".

Коллекционеры будут всегда

По словам Тизенгаузена, прошлая, осенняя, неделя "русских торгов" в Лондоне также прошла в атмосфере политической напряженности, однако результаты продаж не подвели.

"В ноябре прошлого года в преддверии "русских торгов" атмосфера с точки зрения политики была тоже довольно специфическая. Все ждали аукцион, гадая, что будет, будет легко или трудно, будут ли покупатели, будет ли продаваться. В конечном итоге, в Лондоне все хорошо прошло. Все вышли с аукциона с улыбкой: дилеры, покупатели, коллекционеры, сотрудники аукционных домов и так далее", — сказал Тизенгаузен.

По его мнению, мозг коллекционера устроен таким образом, что вне зависимости от внешних причин, он продолжит покупать нужные ему вещи.

"Я не пытаюсь умничать, но я думаю, что коллекционеры всегда были, всегда будут и если ты что-то хочешь покупать, ты всегда будешь покупать, даже если политические новости плохие, даже если твоя жена тебя с утра отругала или дети плохо себя ведут в школе, или бизнес не так хорошо двигается, как хотелось бы. Человек, который имеет мозги коллекционера, всегда будет смотреть каталоги и думать, что я могу купить, чего у меня нет и что я хочу?", — считает эксперт.

При этом коллекционер всегда будет недоволен, отметил он.

"Вы видели когда-нибудь коллекционера, который не жалуется? Он жалуется и когда цены слишком высокие, и когда цены слишком низкие", — улыбаясь, сказал Тизенгаузен.

Изменения в поведении коллекционеров, тем не менее, налицо, признает он.

"Да, раньше коллекционер приезжал с женой с детьми, теперь он приезжает один, покупает именно то, что хотел купить, а какие-то подарки недорогие больше не покупает. Но вещи, которые ему хочется, или которые он считает, что ему нужны, к ним всегда будет интерес", — убежден он.

Капризный рынок

По мнению Тизенгаузена, рынок искусства вообще и русского, в частности, очень капризный и непредсказуемый.

"Что замечательно, и это не только с русским рынком – вы никогда не знаете, что люди хотят. Когда я начинал работать в этом бизнесе, никто не хотел картины Сергея Чехонина, не понимал их ценность. Каждый раз я старался, гордился тем, что он у меня есть, но двадцать лет назад его никто не хотел. Теперь невозможно его найти. Когда Чехонин бывает на аукционе, он стоит безумных денег", — пояснил он.

"С Айвазовским – периодами, то интерес большой, то падает, то возвращается снова", — добавил он.

По словам главы департамента Christie"s, важно помнить о том, что покупатели русского искусства — далеко не всегда россияне или иностранцы с русскими корнями.

"Это может звучать смешно, но это международный рынок и всегда таким был. Я не хочу говорить как старик, но тридцать лет назад, во время "перестройки", были покупатели русского искусства. Они ушли, они вернулись, пожилые скончались, но есть новое поколение. Есть люди, не имеющие русских корней, которые покупают Бенуа, Айвазовского, Репина, Сомова. Это хорошие 30 – 40 процентов покупателей. Есть англичане, немцы, французы, европейцы, американцы", — отметил он.

7-10 миллионов фунтов стерлингов. Во столько оценивается пейзаж Казимира Малевича, который скоро будет выставлен в Лондоне на торги @ChristiesInc. pic.twitter.com/jInDvQyeZK — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.

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